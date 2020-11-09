陳明通：中共將加大經社促統、以武逼和等強制作為

針對美國大選對兩岸關係之影響，大陸委員會主委陳明通九日上午在立法院內政委員會表示，北京方面應會審慎評估美方內部情勢，並重塑雙方關係發展趨勢。中共對台政策不會受到美大選結果影響，將藉可能發展，策略迂迴或加大操作統一進程，例如「經社促統」、「以武逼和」等統戰和強制作為。

陳明通的報告指出，選後，中共宣示核心利益，試圖定調新的美中關係。美中長期競爭態勢不變，雙邊衝突局勢或將暫時趨緩；未來美中關係發展將影響區域安全及世界政經格局。北京方面應會審慎評估美方內部情勢，並重塑雙方關係發展趨勢。中共領導人習近平已在抗戰勝利、抗美援朝周年紀念、進博會等場域，一再不點名宣示「五個絕不答應」、「中國人民是惹不得的」及「自力更生、對外開放」等，警告美方勿逾越其核心利益紅線。

報導指，選後中共副外長樂玉成亦強調，未來中美關係有廣泛的共同利益及合作空間，呼籲相向而行。中共將試圖廣泛接觸，尋求重新設定、管控分歧的中美關係，緩和外部壓力，以利鞏固中共領導權威及內部政經議程的推進。

其次，對台持續施壓我方接受「一中」政治框架。中共視台灣議題為中美關係之核心，全力阻斷美方對台海議題之涉入，並破壞台美合作關係提升；其對台政策不會受到美大選結果影響，將藉可能發展，策略迂迴或加速操作所謂統一進程。

日前中共十九屆「五中全會」及其規劃分件中，已重申「一中」、反獨及融合發展等既有主軸；中共全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等在台灣光復研討會、「馬習會」五周年座談等，亦要求台灣回歸「一中原則」的「九二共識」。近期中共持續在台周邊軍事滋擾、操作武統論調，批判美台合作「倚美謀獨、死路一條」等；未來仍將加大操作「經社促統」、「以武逼和」的複合式統戰與強制作為，迫我接受其設定之政治框架。

陳明通表示，美國是台灣維護台海和平最重要的合作夥伴之一。美國兩黨、行政部門、國會及美國人民長期支持台灣；近年台美關係長足進展，美方持續對台軍售、通過諸多友台法案及進行多領域合作。未來台灣關係仍將在共同理念價值上，在經貿、科技、安全、防疫等國際合作領域，持續為區域安全繁榮等共同利益深化合作。

面對兩岸情勢的發展，政府將在捍衛民主自由價值的原則下，堅定既定立場，持續維護台海和平穩定，妥慎應處可能情況。也呼籲對岸秉持務實理性態度，放棄強加於人的框架，不設前提的溝通對話，以化解對立、共同促進兩岸良性互動發展。