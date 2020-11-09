拜登9年前到訪大陸吃小吃 還向鄰桌客人對不起打擾了

拜登當選美國新一任總統，大陸網友與媒體紛紛找出2011年8月他作為美國副總統到大陸首訪的照片和經歷。從媒體的報導與網友留言可知，大陸民眾普遍頗期待拜登上任後能改善美國與中國的關係。

拜登是在當年8月中旬抵達北京訪問，拜登一行為品嘗北京小吃，特地到位於鼓樓的姚記炒肝用餐，點了炸醬麵、拍黃瓜和可樂，並和店主一家合影。

9年後，拜登成為美國總統，當年曾經接待過拜登的姚記炒肝店老闆姚龍8日回憶起拜登來店裡用餐的情景，並對「老朋友」送上衷心的祝福。

2011年8月15日，美國駐華大使館官方微博發了一條駐華大使駱家輝求網友推薦餐館的微博，引起眾多網友關注。很多網友推薦他去吃中國小吃炸醬麵，美國駐華大使館微博也沒有給予回應。18日下午1點半，美國駐華大使館官方微博發了這樣一條微博，「大家好，拜登副總統正在北京市中心鼓樓附近一家小吃店品嘗北京小吃」。

隨後，該微博連續發了幾條訊息，並配上現場圖片。「副總統拜登在駐華大使駱家輝的陪同下，和孫女一起品嘗北京炸醬麵。拜登還熱情地和鄰桌其他顧客打招呼。」拜登副總統在向大家介紹他的孫女。拜登還與顧客以及店員合影。

吃飯過程中，拜登面帶笑容，和大家相談甚歡。細心的網友還發現拜登吃飯竟然用筷子。下午兩點半，美國駐華大使館又發了一條微博，總結這次吃飯的消費情況。「今天拜登副總統等5人點了5碗炸醬麵、10個包子、拌黃瓜、涼拌山藥、涼拌土豆絲以及可樂等。總費用人民幣79元。拜登副總統在結帳時對店主說，給你們帶來了許多不方便。他掏出100元結賬，剩下的按照美國習慣作為小費」。

姚記炒肝店的第二代傳人姚燕說，「拜登來到之前的前天中午，美國大使館派了兩個人到店內調查，出示了名片，拍攝了店內的情況，但也沒說拜登要來，他們也沒在意。拜登來的前一天才知他要來店裡吃午飯。沒接待過這麼高級別的貴賓，我們都不知道該怎麼準備好了」。

姚燕說，這個消息讓他們既驚喜又緊張，家裡人全都趕到店裡做準備。收拾了一個包廂，還準備了嶄新的餐具。拜登來了以後，表示要坐在大廳，餐具也和其他食客的一樣。

拜登帶著孫女，在新上任的美國駐華大使駱家輝的陪同下走進店裡。席間，拜登還向其他客人道歉說：「對不起，打擾大家吃飯的時間了」。他們吃得很香，炸醬麵吃得乾乾淨淨，包子剩了幾個。拜登掏出了一張100元紙幣結帳，明確表示結餘的21元當作小費，最終拗不過他，還是收下了。

臨別之際，拜登和姚家的十餘口人以及夥計一起合影，姚燕對拜登的臨別贈言是：「祝兩國更加繁榮富強，兩國人民幸福安康」。姚燕說，拜登回應「你就是一個很好的外交家」後乘車離開，整個就餐時間只有20多分鐘。