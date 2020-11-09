北京瞭望／一個習指示 衝著拜登來?

11月8日，全球主要媒體都在報美國拜登的預熱登基，中國主要官方媒體這天從上午到傍晚，掛出的頭條新聞都是川藏鐵路有了習指示、李批示。

川藏鐵路就是由四川成都通往西藏拉薩的鐵路線，這是繼青藏鐵路後，中國大陸進入西藏的第二條鐵路。不用說，這條鐵路是戰略鐵路，所以要由習近平來作指示、李克強來作批示。

中國建鐵路，近年都是分段開建，就像規劃中的「京台鐵路」，想要由北京通往台北，先借京滬線併線到安徽合肥，再由合肥到福建福州，現在由福州通到隔海相望的平潭。川藏線先在2018年就通了四川境內的成都至雅安，西藏內的拉薩至林芝段2015年開工現在仍在進行時。川藏相連的雅安至林芝段，選擇在11月8日開工。

蜀道之難難於上青天，加上西藏就更難。雅安至林芝段新建正線有1,011公里，項目熬了七年，才於今年9月30日由大陸國家發改革委批准，經過的川西甘孜、西藏昌都等地，施工都不易。原以為正式開工要待到來年開春，沒想到擇了初冬。

北京官媒愛動腦筋，這新聞強調習近平說川藏鐵路是中共治藏方略的一項重大舉措，強調其對維護國家統一的意義。有人腦袋一歪，就把這事跟美國那邊聯繫上了。意思是這天拜登宣布勝選，除稍後要有官式祝賀，總會有些暗示。政圈中人說，之前拜登競選期最令中南海不安的，就是他聲言當選後要見達賴喇嘛。北京選前不說話，不代表選後不警告，這川藏鐵路習指示，算是預先鳴笛一聲。

敏感時期，北京官方表態，當然會慎之又慎，但民間早就如茶爐沸水，各種各樣的言論，熱火朝天。這種時候想聽到一些啟示，可以看看學界圈中熱傳的文章。這些天北京學界圈中當然跟民間一樣熱鬧，如果到經濟學者圈會發現傳得熱火的，有三篇舊作。

第一篇是叢日雲的舊作，那可真舊，是2018年的演講。叢日雲是中國政法大學教授，研究的是從事西方政治學理論，所以低調，海外不大熟，但其文風樸實，所以北京中青年學者很多人喜歡他。

熱傳的叢日雲演講，題為「中國知識界何以誤判美國、誤判川普？」學界熱傳，意思是說得客觀說得早又說得準，不僅對川普、對美國有剖析，還預言了一些發展大勢。比如他預言，美國文明發展的大趨勢很難改變，這個趨勢就是由現代文明向後現代文明的過渡。後現代當然比現代要高級，但這個後現代卻使西方文明失去競爭力甚至走向解體，多元文化主義就是西方現代文明高度發達的條件下，從內部成長起來的敗壞性因素。

又比如他判定，美國今後的發展前景如何，假如川普失敗了，左派繼續主導美國的進程，那就是繼續慢性自殺的進程，美國文明的慢性自殺。當然，這個慢性自殺是個漫長的過程，不要以為美國馬上就完蛋了。百足之蟲還死而不僵呢，何況一個偉大的文明？

再一舊作，來自學者李曉，他以前是吉林大學經濟院院長，現在是珠海市橫琴新區智慧金融研究院院長。

李曉在經濟圈中有名氣，是說話直接了當，他這篇「美國大選後的世界格局與中美關係 」，在經濟學者圈中傳得很熱。

李曉主要剖析中國學界甚至中國對美國的六個誤解，然後拿出兩個結論。他的整個論述都很長，簡而言之，一是預言大國間的互補、合作而非相互取代將成為未來世界秩序的可能圖式；二是斷言中國與美國的博弈當是一場世紀工程。

另一舊作不太舊，是在美國選前，清華大學教授孫立平的文章「美國面對的問題以及這次大選 」。孫立平是著名公知（公共知識份子），但因曾做過某位的論文指導，沒人敢動他，但他近年只談茶，不談政治，今次談美國算是例外。

孫立平對美國今次大選，主要講三層，一是民主政治結構的危機，二是講社會撕裂，三是講文明衝突內部化。很多人感興趣的，是他作為社會學家，提出的「斜線式切割」理論，用以解釋全球化帶給美國的撕裂，關心中國又怎樣。當然，更感興趣的是他預言，21世紀也許是一個黯淡的世紀。