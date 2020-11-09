台海緊張 孫亞夫：大陸要有戰略定力

大陸海協會副會長孫亞夫8日在湖北襄陽表示，在台海形勢高度緊張、風險增大的情況之下，「我們（大陸）要冷靜，要有戰略定力」。

中新社報導，第三屆「國家統一與民族復興」研討會當天舉行，孫亞夫致詞時作上述表示。孫亞夫認為，近年來，美國視中國大陸為最主要的戰略競爭對手，從各方面打壓和遏制中國發展。當前台海形勢處在1979年中美建交以來最緊張的時刻，美國刺激「台獨」野心膨脹是最主要的風險。

孫亞夫表示，大陸「要堅持在發展的基礎上解決台灣問題的戰略思想」，把自己的事情做好，更加集中精力進行現代化建設，為實現「十四五」規劃和2035年遠景目標而努力，把經濟實力、科技實力、國防實力和綜合國力再推上一個大台階，增強「解決台灣問題」的物質基礎和綜合能力，增強抵禦外部干涉勢力阻撓中國統一的能力。

孫亞夫說，要堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，保持和平統一的努力，繼續促進兩岸交流合作，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展；同時保留非和平方式的戰略選擇，應對各種複雜狀況，包括出現最壞的狀況。

孫亞夫表示，無論美國政局發生什麼變化、執政黨如何更迭，美國把中國大陸視為最主要戰略競爭對手的思維不會改變，阻撓台灣與大陸統一的意圖不會改變。

他認為，雖然當前爭取和平統一的努力遇到很大困難，但只要和平統一還有一線希望，都要百倍的努力，做到仁至義盡。孫亞夫說，「如果台獨勢力執意要把台灣從祖國分割出去，外部干涉勢力一定要把戰爭強加在我們頭上，那我們必將義無反顧地使用包括武力在內的各種必要手段，制止台獨分裂圖謀，挫敗外來武裝侵略，一直打到勝利為止」。

會議由中華中山文化交流協會、華中師範大學和湖北省海峽兩岸交流促進會共同主辦，華中師範大學台灣與東亞研究中心承辦。