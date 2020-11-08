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拜登當選 港學者：中美貿易戰將趨緩和

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴。（香港電台）
香港科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴。（香港電台）

代表民主黨參加美國總統大選的拜登發表全國演說，宣稱自己當選。香港科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴說，相信拜登上台後，中美貿易戰將較為緩和。他指出，民主黨支持者均反對爭取連任的川普相關政策，預計拜登有機會降低關稅。另外，亦會縮減美國與其他盟國的貿易戰規模。

據官方香港電台報導，雷鼎鳴提到，美國第3季國內生產總值即使有改善，但第2季數字跌幅太多，失業人數亦增加，相信美國總統未來主要任務是自我療傷。不過他對拜登的財政政策並不樂觀，因為民主黨政策傾向加稅，以及擴大政府開支，相信拜登的招數有限或會繼續「加印銀紙」，亦不會減稅，美國人負擔可能會更大。

雷鼎鳴又說，美國對香港實施的經濟限制有限，由香港生產出口至美國的貨值，僅每年約5億美元，在國際上只是一個小數字。而目前對個別香港官員作出制裁是「姿態大於實際」，對香港經濟並無影響，美國未來會否取消有關制裁則視乎中美關係。

香港 拜登

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