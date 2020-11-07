共軍展示無人機如何導引直升機 跨海精準打擊

在日前傳出美國批准售台四架MQ-9無人機後，大陸國防部隨即警告「玩火者必自焚」。央視軍事微信公眾號則在6日發布一則短影音，展示大陸戰鬥直升機如何在無人機導引下，進行跨海精準打擊。

這則長約1分22秒的短影音顯示，演習是在大陸蘇北一處野戰起降場展開，首先由無人機升空奔赴作戰地域，在數千公尺高度對目標海域進行偵察搜索。

在捕獲目標後，無人機地面站迅速呼叫戰鬥直升機奔赴作戰地域實施火力打擊，在高空無人機導引下，直升機發射飛彈精準命中海上預設靶標。

報導稱，在無人機引導的新戰法下，直升機飛行員無需自主搜索識別目標，只要駕機進入武器射程，飛彈就可完成對目標的精準打擊。

在完成首輪打擊後，直升機投放紅外線干擾彈，快速脫離戰場。地面指揮所分析評估毀傷效果後，再次指揮後續直升機對殘餘目標進行多彈種射擊，要求飛行員靈活選用火箭彈和飛彈實施打擊。

火力打擊結束後，運輸直升機迅速選址降落，戰鬥隊員快速離機，展開地面進攻戰鬥。

《環球時報》日前曾引述大陸專家的觀點指出，台灣引進的這4架MQ-9無人機性能不算先進。大陸最新型「翼龍10」大型無人機可攜帶多種彈藥和偵察設備，處於全球軍用無人機的第一梯隊，足以與美國MQ-9一爭長短，飛行速度上還更勝一籌。