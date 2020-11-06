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韓正會見林鄭月娥 表態中共中央對其堅定支持

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共中央政治局常委韓正6日上午會見香港特區行政長官林鄭月娥時，當面告訴她大陸中央對其堅定支持。（取自香港文匯網）
中共中央政治局常委韓正6日上午會見香港特區行政長官林鄭月娥時，當面告訴她大陸中央對其堅定支持。（取自香港文匯網）

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正6日上午在釣魚台國賓館會見香港特區行政長官林鄭月娥。韓正當面告訴林鄭月娥，大陸中央政府對其堅定支持，也堅定支持特區政府依法施政，強調這是一以貫之的。

據香港文匯網報導，韓正在會見中還提出北京對港政策的「三個凡是」：凡是有利於保持香港長期繁榮穩定，凡是有利於增進香港百姓民生福祉，凡是有利於促進香港能夠更好地融入國家發展大局，融入大灣區發展大局的事，大陸中央政府都會全力支持，中央各個部門也會全力支持。

報導稱，韓正在會見中充分肯定林鄭月娥及特區政府的工作。他說，今年以來，在大陸中央的堅強領導下，林鄭特首帶領着特區政府，克服各種困難，迎難而上，在疫情防控，疏解民困，恢復經濟，落實香港國安法，維護香港社會的穩定大局方面，積極作為，做出了顯著的成效，中央政府對此充分肯定。

韓正還表示，中共十九屆五中全會提出了「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，當前大陸正根據這個建議制定「十四五」規劃，香港也應更好地把握好國家發展大局，充分發揮好香港自身優勢，找到更好的定位，把香港發展得更好。

據文匯網報導，大陸全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，國務院常務副秘書長丁學東，國務院港澳事務辦公室副主任張曉明，香港中聯辦主任駱惠寧參加會見。

香港 國務院 林鄭月娥

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