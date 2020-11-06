劉結一：繞開九二共識進行對話溝通完全行不通

大陸6日上午在北京舉行「兩岸領導人歷史性會晤五周年座談會」（即「習馬會」五周年），國台辦主任劉結一在會上表示，以兩岸開展不預設政治前提，有意繞開九二共識進行對話溝通，是完全行不通的。只要認同九二共識，台灣任何政黨與大陸交往都不存在障礙。

劉結一說，民族復興是大勢所趨、民心所向，台獨勢力改變不了兩岸關係歷史前進的大勢，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情。兩岸前途只能由包括台灣同胞在內的14億中國人民決定，任何分裂祖國的活動都是非法無效的。

大陸海協會長張志軍則表示，一個中國原則的九二共識是兩岸共同的政治基礎，在九二共識基礎上兩岸才能處理兩岸問題，對有關事宜作出妥善安排。沒有九二共識，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有兩岸事務主管部門建立常態化聯繫溝通機制的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。

他說，五年前的兩岸領導人歷史性會晤標誌著兩岸政治互動達到新高度，這一兩岸關係和平發展重要成果來之不易，充分昭示兩岸雙方在一個中國原則基礎上完全能不斷增進互信，加強溝通互動。以善意消弭隔閡，以誠意化解分歧，以智慧凝聚共識，以對話解決問題。妥善克服前進道路上遇到的各種障礙，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。