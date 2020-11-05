新疆再添6例新冠肺炎確診 15例無症狀感染

從現代歷史的經驗來看，在駭人的死亡事件與巨大的社會動盪後，立即就會發生人權與社會進步的重大發展。COVID-19劇烈地改變了我們許多社交行為，但它會改變我們的文化價值嗎？

2020-11-05 09:11