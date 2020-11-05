新疆再添6例新冠肺炎確診 15例無症狀感染
新疆今晚通報，自11月4日午夜12時至5日晚間9時，喀什地區6名2019冠狀病毒疾病無症狀感染者轉為確診。另外，新疆今天新增15例無症狀感染者，為對喀什、克州隔離觀察人員核酸檢測時發現。
中國新疆自治區政府新聞辦公室今晚舉行記者會通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）最新疫情和防控狀況，根據隸屬中共新疆黨委宣傳部的天山網官方微博公告，新疆黨委宣傳部副部長、發言人王武龍在會中作上述通報。
王武龍表示，截至5日晚間9時，喀什地區9名無症狀感染者解除醫學觀察。新疆現有確診病例78例，均為喀什地區病例；現有無症狀感染者339例，其中，喀什地區318例、克州21例。
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