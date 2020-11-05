港警國安處設「舉報熱線」 陸委會批：無助港情勢穩定

香港警務處國家安全處5日開設舉報熱線，稱是為了便利香港民眾提供與國家安全相關的資料或舉報。陸委會發言人邱垂正5日批評，「如果相關單位又設置爆料專線，可預見將加深社會的猜忌與對立，如此自私的做法，無助於香港情勢的穩定。」

香港警務處5日發布消息指出，香港民眾可透過不同平台，包括微信、電話簡訊及專設電子郵件，向香港警務處做出國家安全相關的非緊急舉報。香港警方表示，「舉報熱線」是用作接收與國家安全相關的情報，包括資料、照片、錄音或錄影，熱線不適用於一般報案或其他非國家安全案件的舉報。

對此，邱垂正於5日舉行的例行記者會上批評，「如果香港相關單位設置爆料專線，可預見將加深香港社會的猜忌與對立，如此自私的做法，無助於香港情勢的穩定，並難以獲得港人的認同，並讓在港外資增加營運的風險，也將進一步動搖香港作為國際金融中心的地位。」