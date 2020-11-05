藍綠紅白都接受 許勝雄真除海基會董座有譜？

海基會新一屆董事會將於12月1日成立，有學者和藍營人士認為，由代理董座許勝雄真除是藍綠紅白都能接受的。

行政院於8月6日核定由金仁寶集團董事長許勝雄代理海基會董座，代理時間至11月3日，為期三個月。由於總統府仍未敲定新任董座人選，行政院已核定由許勝雄繼續代理至新任董事長產生為止。

海基會新一屆董監事將於12月1日就任，屆時將召開董事會遴選董事長、秘書長等高層人事，許勝雄未來將繼續代理或真除，是美國大選後的兩岸風向球之一。

許勝雄目前是海基會副董事長，但他並非官派董事，而是以企業捐助的方式取得董事席位，在故海基會董事長江丙坤任內獲提拔為副董事長。海基會還有另兩位副董事長，一是陸委會副主委邱垂正，一是兼任海基會秘書長的詹志宏。

中華大學講座教授杜紫宸在臉書發文指出，執政黨為了留住許勝雄、真除海基會董事長，由法務部做了解釋：民間代表董事，可以不必做財產申報。不知道此事詳情的人，可能會誤以為這是一樁弊案，其實不然。

杜紫宸認為，許勝雄為人溫和、仔細玲瓏，與兩岸政界高層均有多年良好關係，在此兩岸關係日趨緊張的之際，是極少數綠藍紅白黃均可接受的海基會董事長人選。他受訪時進一步強調，許是當前唯一適合的人選。

一位馬政府時代長期從事兩岸工作的人士表示，許勝雄與蔡總統關係相當友好，當時就是海基會與蔡之間的溝通管道，在沒有更適當人選出線之前，由許代理海基會董座，也是紅藍綠三方都可以接受的。至於真除的問題，這位藍營人士也認為不排除這種可能性，且可視為蔡總統向對岸遞出橄欖枝的動作。

也有熟悉海陸兩會運作的人士分析，政府大費周章為許勝雄免申報財產一事解套，如果僅適用於延長代理一個月，不太合理，既然開了綠燈，許勝雄不論是繼續代理或真除都有可能。

惟據了解，法務部的函示，僅針對許勝雄在代理海基會董座期間無需申報財產，若許勝雄真除，還是必須面對申報財產的問題。此外，許勝雄若真除，也有必要對金仁寶集團旗下在大陸的事業進行利益迴避。