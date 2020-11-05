陸委會：許勝雄繼續代理海基會董座

陸委會發言人邱垂正5日在例行記者會上宣布，海基會代理董事長許勝雄將續行代理，至新任董事長人選確定為止。

行政院於8月6日核定由金仁寶集團董事長許勝雄代理海基會董座，代理時間至11月3日，為期三個月。由於總統府仍未敲定新任董座人選，行政院已核定由許勝雄繼續代理。

對於許勝雄代理超過三個月，是否需申報財產的問題，邱垂正說，法務部函示認為，代表政府或公股出任私法人的董事，是指代表政府或公股利益行使董事職權。而許勝雄並非公職人員，他是以民間捐助人身分獲選為海基會董事，本於自身專業獨立行使董事職權，並非公職人員財產申報法第二條第一項第五款規定的適用對象。

邱垂正表示，換句話說，許勝雄不是政府代表董事，他代理董事長一職，依法無需申報財產。

對於海基會歷任董事長若無支薪，是否要赴立法院備詢的問題，邱垂正對此表示，除代表政府簽署兩岸協議之外，依慣例無需赴立法院報告備詢，許勝雄並未支薪，且僅為代理董事長，依慣例無需赴立院報告備詢。