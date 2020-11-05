快訊

關鍵州北卡選務出包？民眾爆「投了兩次票」懷疑系統有缺陷

女大生遭偷拍...控警方吃案 所長拔官、分局長記過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會：許勝雄繼續代理海基會董座

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
海基會代理董事長許勝雄將續行代理，至新任董事長人選確定為止。記者李仲維／攝影
海基會代理董事長許勝雄將續行代理，至新任董事長人選確定為止。記者李仲維／攝影

陸委會發言人邱垂正5日在例行記者會上宣布，海基會代理董事長許勝雄將續行代理，至新任董事長人選確定為止。

行政院於8月6日核定由金仁寶集團董事長許勝雄代理海基會董座，代理時間至11月3日，為期三個月。由於總統府仍未敲定新任董座人選，行政院已核定由許勝雄繼續代理。

對於許勝雄代理超過三個月，是否需申報財產的問題，邱垂正說，法務部函示認為，代表政府或公股出任私法人的董事，是指代表政府或公股利益行使董事職權。而許勝雄並非公職人員，他是以民間捐助人身分獲選為海基會董事，本於自身專業獨立行使董事職權，並非公職人員財產申報法第二條第一項第五款規定的適用對象。

邱垂正表示，換句話說，許勝雄不是政府代表董事，他代理董事長一職，依法無需申報財產。

對於海基會歷任董事長若無支薪，是否要赴立法院備詢的問題，邱垂正對此表示，除代表政府簽署兩岸協議之外，依慣例無需赴立法院報告備詢，許勝雄並未支薪，且僅為代理董事長，依慣例無需赴立院報告備詢。

邱垂正 海基會 行政院

延伸閱讀

陸委會：海基會董事長仍由許勝雄代理 不須申報財產

北京明舉行馬習會研討會 陸委會：本質就是統戰

許勝雄可迴避財產？廉政署：他非公職本就不須申報

巧門在這裡！許勝雄代理海基會董座可迴避申報財產

相關新聞

藍綠紅白都接受 許勝雄真除海基會董座有譜？

海基會新一屆董事會將於12月1日成立，有學者和藍營人士認為，由代理董座許勝雄真除是藍綠紅白都能接受的。

影／大陸漁船又來了！船員還「躲貓貓」馬祖海巡眼尖逮4人

大陸抽砂船接連越界到馬祖海域橫行，引起國人關注，第十（馬祖）海巡隊10037艇今日執行海上巡邏勤務時，在北竿海域又發現1...

陸委會：海基會董事長仍由許勝雄代理 不須申報財產

海基會10月30日通過下屆董監事名單，但新董座至今難產，消息指出，金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。對此，陸委會5日證實...

美大選過後 趙春山：對台「戰略模糊、雙重嚇阻」

淡江大學中國大陸研究所教授趙春山5日表示，不論川普或拜登當選，美對台絕對不會變的，繼續玩「戰略模糊、雙重嚇阻」不會改變，...

港警國安處設「舉報熱線」 陸委會批：無助港情勢穩定

香港警務處國家安全處5日開設舉報熱線，稱是為了便利香港民眾提供與國家安全相關的資料或舉報。陸委會發言人邱垂正5日批評，「...

北京辦馬習會5週年研討會 陸委會：本質是統戰

北京當局近日宣布將藉「馬習會」5週年名義舉辦學術研討會。陸委會今天表示，其本質就是「對台統戰」，台灣多數民意已堅定拒絕「...

陸委會：許勝雄繼續代理海基會董座

陸委會發言人邱垂正5日在例行記者會上宣布，海基會代理董事長許勝雄將續行代理，至新任董事長人選確定為止。

數位人民幣最安全？中國央行坦承市場已出現「山寨版」

中國近期高調宣傳推動數位人民幣，然而試行不久出師不利。中國央行數位貨幣研究所所長穆長春日前在第二屆外灘金融峰會透露，在試點市場已發現偽造數位人民幣錢包。

北京明舉行馬習會研討會 陸委會：本質就是統戰

中共官方明日將於北京舉行「馬習會」5週年學術研討會，陸委會發言人邱垂正今日表示，中共將舉辦馬習會研討會，本質就是對台統戰...

習談雙循環：非國內封閉 稱要讓中國成世界市場

第三屆中國國際進口博覽會開幕式昨晚在上海舉行，中共總書記習近平表示，19屆五中全會提出以國內大循環為主體、國內國際雙循環...

加駐港總領事：擬定撤僑方案 不會讓尋求庇護港人進總領館

孟晚舟事件令加拿大與中國關係陷入低谷，加拿大駐港澳門總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）說，在香港實施國安法後，...

習：「10年進口22兆元產品」 專家：國際性的大忽悠

中國國家主席習近平再提「雙循環」戰略，並開出「未來十年中國有望進口價值22萬億（兆）元（人民幣，下同）的產品」的支票，看...

熱門新聞

池底撈、海底撿、海底嘮 海底撈1天申請177個商標

馬雲犯天條？螞蟻上市喊卡，那些檯面上沒說的事！

碩士花4千元買iPhone 11被騙 螢幕竟出現安卓機器人圖案

彭博資訊專欄／馬雲直言不諱的代價太大

趙春山：蔡總統只要守住兩底線 任內台海不會開戰

新華社批特斯拉：對中國消費者無理傲慢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。