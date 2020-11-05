陸委會：海基會董事長仍由許勝雄代理 不須申報財產

海基會10月30日通過下屆董監事名單，但新董座至今難產，消息指出，金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。對此，陸委會5日證實，海基會董事長仍由許勝雄續行代理，陸委會並稱，許勝雄並非公職人員，也並未支薪且僅為代理董事長，無須申報財產以及到立法院報告備詢。

陸委會副主委兼發言人邱垂正於5日舉行的例行記者會上表示，仍由許勝雄續行代理至新任董事長人選確定。

至於許勝雄財產申報的問題，邱垂正指出，陸委會向法務部洽詢，法務部函釋認為公職人員財產申報法第二條第一項第五款規定，代表政府或公股出任司法人之董事長係指政府代表公股利益行使董事職權，也就是說，「許代理董事長並非公職人員，係民間捐助人身分獲選為董事，本於自身的專業獨立行使董事職權，並非公職人員財產申報法規定的適用對象，也就他不是政府代表董事，其代理董事長一職依法無須申報財產。」

而許勝雄是否需在立法院備詢，邱垂正表示，除了代表政府簽署兩岸協議外，許勝雄並未支薪且僅為代理董事長，依慣例無須到立法院報告備詢。此外，對於立法院邀請海基會出席會議，他說：「我們一向非常尊重，依例將由副董事長兼秘書長代表出席。」