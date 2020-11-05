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陸外交部回應美大選：盼平穩順利
大陸外交部副部長樂玉成5日上午在北京針對美國大選表示，希望大選能夠平穩順利地舉行，希望美方新一任總統和新一屆政府與中方共同相向而行，推動兩國關係沿著正確的軌道向前發展。
中新社報導，針對記者詢問，他表示，現在大選選票好像還在統計中，結果尚沒有確定，希望大選能夠平穩順利地舉行。
樂玉成稱，關於中美關係，中方的態度是很明確、一貫的。中美之間雖然存在一些分歧，但是擁有廣泛的共同利益和合作空間。應該說保持和推動中美關係健康穩定發展，不僅符合中美兩國人民共同利益，也是國際社會的共同期待。
他表示，希望美方新一任總統和新一屆政府與中方共同相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，繼續聚焦合作，中美還有許多需要合作的地方，有分歧但要管控分歧，推動兩國關係沿著正確的軌道向前發展。
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