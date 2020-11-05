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美大選過後 趙春山：對台「戰略模糊、雙重嚇阻」

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
兩岸圓桌論壇協會5日舉行「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」座談會。記者蔡敏姿／攝影。
兩岸圓桌論壇協會5日舉行「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」座談會。記者蔡敏姿／攝影。

淡江大學中國大陸研究所教授趙春山5日表示，不論川普或拜登當選，美對台絕對不會變的，繼續玩「戰略模糊、雙重嚇阻」不會改變，美國球員兼裁判，「一清楚就難搞」。

趙春山今出席由兩岸圓桌論壇協會舉行的「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」座談會。他表示，美國對台「戰略模糊、雙重嚇阻」，對中、台雙重嚇阻，策略模糊。台灣怎麼辦？兩大國打仗拿台灣做戰場，美中既聯合又鬥爭，中美關係未來既衝突又合作，台灣在中美衝突部分要脫勾，在中美合作部分要掛鉤，雙方在談貿易談判時，台灣也要分一杯羹。

趙春山認為，台灣軍事危機隨時都有，但有那麼危險嗎？他認為兩岸在蔡政府執政期間不會打起來，只要守住兩底線：「不搞台獨」、「狹洋自重」，大陸就不會打過來。針對美國大選，大陸是隔山觀虎鬥，打一個算一個，加上2021年中共建黨100年，不會打台灣。

前立法委員帥化民認為，美大選過後，美方對台軍售還是會持續進行，因為這是美國主力財源，但武器不會是最好的。美國軍力整體比大陸強，但戰力遠不到東南海，大陸在東南海布局深厚，軍事上有備戰準備。

美麗島電子董事長吳子嘉表示，拜登長期在外交系統服務，主張多邊主義，與威脅與挑戰者多有協商氣氛，至於台灣是被動一方，夾縫中求生存，是真正的處境，台是否能在美中主導下找尋操作空間，蔡政府以「親美抗中」策略為主線，甚至親美國的共和黨。今年1月15日美中談判協議落實後，持續推進中，並沒有中斷。從大環境看，美中商業合作會持續合作，軍事對抗降低。

南海 拜登

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