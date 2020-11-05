陸副外長：盼美國新總統和政府與中方相向而行

大陸外交部副部長樂玉成5日上午就美國大選表示，希望美國大選能夠平穩順利地舉行，希望美方新一任總統和新一屆政府與中方共同相向而行，推動兩國關係沿著正確的軌道向前發展。

大陸外交部上午舉行吹風會，介紹大陸國家主席習近平將出席上海合作組織成員國元首理事會第20次會議的相關情況。

會中，樂玉成回答媒體關於美國大選問題的提問時說：「雖然你的問題跟上合組織關係不大，但我知道大家都很關注美國大選，我也很關注。但現在大選選票好像還在統計中，結果尚沒有確定，我們希望大選能夠平穩順利地舉行」。

樂玉成表示，關於中美關係，中方的態度是很明確、一貫的。中美之間雖然存在一些分歧，但是擁有廣泛的共同利益和合作空間。應該說保持和推動中美關係健康穩定發展，不僅符合中美兩國人民共同利益，也是國際社會的共同期待。

他表示，中方希望美方新一任總統和新一屆政府與中方共同相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，繼續聚焦合作，中美還有許多需要合作的地方，有分歧但雙方要管控分歧，推動兩國關係沿著正確的軌道向前發展。