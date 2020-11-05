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港媒：目前是尋求兩岸和解、重回軌道的契機

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為3日在紐約時代廣場上，美國民眾正在觀看電子螢幕顯示的開票結果。新華社
圖為3日在紐約時代廣場上，美國民眾正在觀看電子螢幕顯示的開票結果。新華社

港媒中評社5日發表快評文章指出，美國大選勝出者必須集中精力處理內政，自顧不暇，中美關係會趨向和緩，台灣的利用價值將下降，華府對台灣當政者的支持勢將減弱；此外，大陸對台施加政經、軍事壓力將有增無減。尋求兩岸和解是台灣方面該走、須走的一條路。

文章稱，全世界都在關注這場選舉的結果，尤其是海峽兩岸。因為選舉的結果會影響美國的對華、對台政策。如果拜登贏了，中美關係未必回得了過去，但可以透過努力，在一個新的起點重新開始；而美台關係的變數會很大，押寶川普的台灣執政當局或許已忐忑不安。

文章指，對兩岸關係而言，目前是尋求和解、重回軌道的契機。一方面，美國有很大機率陷入混亂，勝出者必須集中精力處理內政，自顧不暇；另方面，中美關係會趨向和緩，台灣的利用價值將下降，華府對台灣當政者的支持勢將減弱；此外，大陸對台施加政經、軍事壓力將有增無減。尋求兩岸和解是台灣方面該走、須走的一條路。

文章認為，兩岸應該和解、也有機會和解。3日發布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，蘊藏台灣方面可以利用的歷史性機遇。大陸對台大政方針保持不變，為台灣方面尋求和解留下空間。

美國大選 川普 拜登

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