習近平：將在數位經濟、互聯網擴大開放

大陸國家主席習近平指出，中國將發布跨境服務貿易負面清單，在數位經濟、互聯網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新。

習近平4日晚間在第三屆中國國際進口博覽會開幕式上，以視訊發表主旨演講，強調中國將堅定不移全面擴大開放，願與世界分享市場機遇，「讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，推動世界經濟復蘇。」

習近平同時宣布中國全面擴大開放新舉措。第一，中國將有效發揮自由貿易試驗區、自由貿易港引領作用，出台跨境服務貿易負面清單，在數位經濟、互聯網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新，推動建設更高水平開放型經濟新體制。

第二，中國將繼續通過進博會等開放平台，支持各國企業拓展中國商機。將推動跨境電商等新業態新模式加快發展，培育外貿新動能。中國將壓縮《中國禁止進口限制進口技術目錄》，為技術要素跨境自由流動創造良好環境。

第三，持續優化營商環境。習近平強調，中國在疫情後各項紓困惠企政策，對在中國境內註冊的企業一視同仁。

他表示，今年中國實施外商投資法和相關配套法規，進一步縮減了外商投資准入負面清單。今後將繼續完善公開透明的涉外法律體系，強化知識產權保護，維護外資企業合法權益。

第四，深化雙邊、多邊、區域合作。習近平表示，中國願與更多國家商簽高標準自由貿易協定，推動盡快簽署區域全面經濟伙伴關係協定，加快中歐投資協定、中日韓等自由貿易協定談判進程。