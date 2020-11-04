美售台4架無人機 陸國防部嗆：玩火者必自焚

美國國務院批准售台4架海上衛士無人機，總價約6億美元（約新台幣171億元），並正式通知國會。大陸國防部發言人吳謙表示，「玩火者必自焚」，中共解放軍絕不允許任何人、任何勢力分裂祖國的神聖領土。如果有人一意孤行，陸方必將予以迎頭痛擊。

大陸國防部發布，吳謙指出，美方對台售武嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權、安全和領土完整，嚴重挑戰陸方核心利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，陸方對此表示堅決反對和強烈譴責。

吳謙接著說，台灣問題涉及中國主權和領土完整，事關陸方核心利益，絕不允許任何外來干涉。以台制華、以武拒統最終只會是螳臂當車、死路一條。

吳謙表示，陸方要求美方充分認清美售台武器的嚴重危害性，立即取消任何對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成難以估量的嚴重後果。

吳謙說，「玩火者必自焚。中國人民解放軍絕不允許任何人、任何勢力分裂祖國的神聖領土。如果有人一意孤行，我們必將予以迎頭痛擊。」