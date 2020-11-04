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美售台4架無人機 北京：將作必要反應
美國國務院批准售台4架海上衛士無人機，總價約6億美元（約新台幣171億元），正式通知國會。大陸外交部發言人汪文斌今日指出，大陸對此堅決反對，美方應停止售台武器與美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計畫，陸方將根據形勢發展作出正當必要的反應。
據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌在今日的外交部例行記者會上重申大陸的立場。他說，陸方在美國售台武器問題上的立場是一貫明確的，強調美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。
汪文斌表示，陸方對此堅決反對，陸方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計畫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。陸方將根據形勢發展作出正當必要反應。
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