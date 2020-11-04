十四五提優化生育政策 學者：等同廢止生育限制

中共關於「十四五」及2035年目標建議全文昨天公布，內容指「優化生育政策、增強生育政策包容性」，學者易富賢說，這不是要放開生三孩，而是「羞羞答答提示要廢止生育限制」。

根據新華社，「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議」全文中，較先前五中全會公報所說的「實施積極應對人口老齡化國家戰略」，還多了「制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性」。

這份建議接著提到：提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，降低生育、養育、教育成本，促進人口長期均衡發展，提高人口素質。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究員易富賢告訴中央社記者，這意味著2021年就要廢止生育限制，等於是「允許百姓有自主的生育權」，但是也包容過去的錯誤，「政府的手終於要從老百姓的身體上抽出來了，希望今後不要再伸進去」。

他預期，2020年人口普查的總生育率很可能低於0.9人，很可能是世界最低，完全開放生育權已經沒有理由再拖了。

十四五規劃的表述，和5年前提出的十三五規劃很不一樣，當時的政策是：「堅持計劃生育的基本國策，完善人口發展戰略。全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策。」

已經退休的人口學者梁中堂說，和5年前相比，可看出當局對於生育政策的描述越來越寬鬆而模糊，不談具體數字。因為官方對計劃生育政策現在是「能不講就不講，不得不講就模糊」，接下來也不會有具體的文件去明說廢止計劃生育。

但他認為，官方在十四五規劃的描述，就是放開生育政策。

易富賢說，政府為了面子，不會明確提「停止計劃生育」，但是透過這種模糊的表述，讓這項政策「淡出」歷史舞台。過去政府視人口為負擔，現在從提高優生優育的政策表述來看，則是進入視人口為財富的時代。

中國在1979年起實施以一胎為主的計劃生育政策。易富賢說，從2014年的「單獨二孩」（夫妻一方是獨生子女可生兩個孩子）到2016年的「全面二孩」，再到2021年廢除所有限制，中國政府花費了7年時間才完成人口政策的大轉彎。