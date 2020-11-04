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中共黨媒舊話新刊：習近平說金融工作要管住人

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中共中央黨報人民日報4日刊登銀保監會官員的文章，重申中共總書記習近平先前談話強調，金融管理工作就是要做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。圖/新華社
中共中央黨報人民日報4日刊登銀保監會官員的文章，重申中共總書記習近平先前談話強調，金融管理工作就是要做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。圖/新華社

中共中央黨報人民日報4日刊登銀保監會官員的文章，重申中共總書記習近平早前談話強調，金融管理工作就是要做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。

人民日報4日在第9版刊登銀保監會非銀行金融機構監管部二級巡視員侯宇堯的文章，題為「為防範化解金融風險提供制度保障」，一開頭就表示，「金融安全是國家安全的重要組成部分。防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。」

文章隨後指出，習近平曾強調，「金融管理部門要努力培育恪盡職守、敢於監管、精於監管、嚴格問責的監管精神，形成有風險沒有及時發現就是失職、發現風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅監管氛圍。」

「要做到『管住人、看住錢、紮牢制度防火牆』。要管住金融機構、金融監管部門主要負責人和高中級管理人員，加強對他們的教育監督管理，加強金融領域反腐敗力度。」

侯宇堯文中所引述的，是習近平去年2月22日在中共中央政治局一場關於「完善金融服務、防範金融風險」集體學習的發言。

侯宇堯並強調，加強金融風險防控能力、提高金融監管質效，亟須在建立聯動監管機制上下功夫，因此金融監管部門應主動加強與地方黨委、政府和各級紀檢監察部門的協調配合，加強與公安機關、檢察院和法院等部門聯動配合。

值得注意是，包括中國人民銀行下屬的「金融時報」在內的多家媒體，近期連續發表文章，對大型網路企業進入金融領域帶來的問題和風險，以及互聯網金融亂象等主題發表觀點，顯示大陸網路金融政策，採取更關注的態度。

金融風險 習近平

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