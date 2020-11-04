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龐培歐高級顧問：陸若武力攻台 美將堅決回應

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國國務卿龐培歐的高級顧問余茂春稱，中國是美國在這個時代的主要挑戰。法新社
美國國務卿龐培歐的高級顧問余茂春稱，中國是美國在這個時代的主要挑戰。法新社

美國國務卿龐培歐的首席中國政策和規劃顧問余茂春表示，雖然美中脫鉤從來不是美國「申明的政策」，「但脫鉤正在發生」。對於美國將採取何種行動阻遏中國可能攻打台灣，余茂春說，他不會對假設性的問題做出猜測，但可以肯定的是，美國的回應將是「堅決的」。

余茂春來自中國大陸，畢業於南開大學歷史系，1985年到美國留學，在取得加州大學柏克萊分校歷史學博士學位後，進入美國海軍學院任教。川普上台後，余茂春進入川普政府，據稱對川普的對華政策有重要影響，大陸官媒也因此痛批他是「賣國賊」。

余茂春在美國總統選舉日的前一天接受美國之音專訪，美國之音稱余茂春被視為是龐培歐在美國對中國政策問題上最有影響力的顧問之一。

對於美中脫鉤問題，余茂春說，脫鉤從來都不是美國所申明的政策，但脫鉤正在發生。這完全是中國的錯。因為中國的行為方式使得健康的雙邊關係不可能像它應該的那樣繼續下去，川普政府正在對現實做出回應。

余茂春引述龐培歐多次提及的說法：「我們不能再忽視分別以中美為代表的兩種治理模式在政治和意識形態上的差異」。他強調中國拒絕以非常積極和建設性的方式作出回應，這就是美中存在緊張關係的基本原因。

余茂春說，當中國將100萬維吾爾人關押在集中營時，中國不能指望美國什麽都不說。中國不應該指望美國在貿易上存在巨大失衡的時候什麽也不做。

「中國也應該對我們有所期待：從現在開始，如果有間諜竊取我們的產業和國防秘密，我們將採取適當的行動。所以，這一切都取決於中國。球在中國這一邊。」

余茂春還表示，美國本屆政府對美中關係的主要貢獻之一是重新認識到中國共產黨和中國人民不是一回事，這正是中國政府真正感到恐慌的地方。

「中國政府不能真正容忍自己被孤立的想法。它不僅孤立於國際環境和國際社會之外，而且孤立於自己的人民之外。」余茂春稱，這就是為什麽中國大陸對龐培歐和他的攻擊如此惡毒的原因。

對於香港議題，余茂春表示，「香港是一場悲劇，而且這不僅是中國人和香港人的悲劇，也是世界的悲劇。」

他指出，香港在美中關係中非常重要，中國在香港的嚴酷行動嚴重破壞了兩國間的信任，也為美國評估「一國兩制」總體有效性提供了新的動力。

在被問到美國如何在戰略上明確遏制中國可能攻打台灣時，余茂春稱，美國對台灣和台灣海峽的政策從一開始就非常明確：堅決反對任何單方面使用武力來解決雙方之間的爭端的做法。

余茂春指出，（兩岸關係）任何解決方案都必須得到兩邊人民的同意，而且任何單方面使用武力的行為，美國都將以行動做出回應，這個回應將是堅決的。

他強調，「關於這種反應的具體形式，我此刻不會做出猜測，因為這是一個假設性的問題，但可以肯定的是，我們的回應將是堅決的。」

龐培歐 川普

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