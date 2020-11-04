香港電台編導被拘捕 涉元朗襲擊案報導

香港電台報道稱，據了解，懷疑事件與蔡玉玲拍攝《鏗鏘集》其中一集、《7.21誰主真相》的報導有關，指有人以不正當資料做車輛查冊，涉嫌違反《道路交通條例》。

《7.21誰主真相》是蔡玉玲對去年7月"元朗襲擊案"的調查報道。香港電台在推特上表示，這一集的內容"揭示了警察在襲擊事件之前如何巡邏，卻並沒有對揮舞武器的人采取任何行動。"

今年7月襲擊事件接近一周年之際，香港電台采用一些證人以及安全攝像機拍攝的錄像帶、車牌以及采訪，制作了名為《7.21誰主真相》的這部紀錄片，發現了有關可疑襲擊者的新細節。

據香港電台消息，根據《7.21誰主真相》報道，2019年7月21日在鳯攸北街出現過不少接載白衣人的車輛，《鏗鏘集》透過車牌查冊，發現其中數輛車的持有人都是村代表，而《鏗鏘集》播出涉事私家車的片段中，有模糊及遮蓋車牌內容。

蔡玉玲是港台節目制作人員工會前主席，是《7.21誰主真相》的3名編導之一。

港台節目顧問團33名成員對事件表示極度憤怒，認為警方針對傳媒常用作調查報導的車輛查冊以「莫須有」罪名作拘捕。廣播處長梁家榮表示，因為采訪而被捕過往是少見，憂慮事件會引起寒蟬效應。

香港記協批評警方濫用《道路交通條例》打壓正常采訪行為，摧毀新聞自由，嚴正要求警方盡快交代細節以及拘捕的理據，立即無條件釋放相關新聞工作者。

香港電台（RTHK）是依照英國廣播公司（BBC）的模型，由政府資助，但編輯上獨立於香港政府。據法新社報道，去年對於香港抗爭的大規模報道，使親中共人士主張對電台進行更多控管。政府此後啟動了對香港電台的審核，批評者擔心其獨立性會受到威脅。

香港作為自由新聞堡壘的聲譽正在消失。根據記者無疆界的全球新聞自由度排名，自2002年以來，香港的新聞自由從第18位跌落到本年度的第80位。

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