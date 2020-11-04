福建供水金門近千萬噸 馬祖將跟進

福建省水利廳11月3日透露，截至10月27日，泉州累計向金門供水814天，足量保質供水約960萬噸；同時，水源保障工程已啟動前期工作。

中新社報導，2018年8月5日，福建泉州向金門供水工程正式通水。目前，福建晉金供水有限公司與金門水廠已形成「月計畫、周調整、日供應」的供水機制，做到「需則供水、供則足量」，完全可以滿足金門的用水需求。

福建晉金供水有限公司總經理洪佳興說，通水以來，泉州向金門供水工程有效解決了金門地區水資源匱乏，淨水、製水成本過高，地下水超採、鹽化等問題。

除了泉州向金門供水工程運轉順利，福州向馬祖供水也獲新進展。截至目前為止，福州向馬祖近期供水工程建成並交付使用，已向100艘（次）台輪生活補水310噸。

據福州市連江縣水利局相關負責人介紹，向馬祖供水將分三期實施。其中，一期是應急供水，每天供水1000噸，用船運輸到馬祖地區；二期是常態供水，從官嶺可門水廠鋪設27.6公里的管道到黃岐碼頭，然後用船運輸到馬祖地區；三期是等待福州市連江縣到馬祖橋梁建成後，管道從橋梁上鋪設過去，大概長14.1公里，實現中國大陸向馬祖供水。

目前，福州向馬祖近期供水工程屬於黃岐半島供水工程組成部分，原水取自安凱鄉郭婆水庫和敖江流域塘阪水庫，經黃岐半島水廠淨化、消毒後輸送到黃岐配水廠，由黃岐配水廠專管送至對台碼頭，供水能力每小時500噸。