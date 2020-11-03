8名泛民派人士被捕 林鄭月娥：無法律規定議員不受影響

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港8名泛民派立法會議員被拘捕，香港特首林鄭月娥3日對此表示，法律面前人人平等。（圖／取自新浪網）
香港8名泛民派立法會議員被拘捕，香港特首林鄭月娥3日對此表示，法律面前人人平等。（圖／取自新浪網）

香港8名泛民派立法會議員被拘捕，香港特首林鄭月娥3日對此表示，法律面前人人平等，沒有法律規定議員不受影響。

據香港「星島日報」報導，香港8名泛民派立法會議員被捕，他們被控在今年5月8日的香港立法會內務委員會會議上，違反「立法會（權力及特權）條例」（俗稱特權法），涉嫌觸犯「干預立法會人員罪」及「藐視罪」，對此，林鄭月娥3日表示，法律面前人人平等，沒有法例指議員不受影響，案件應由法庭處理。

林鄭月娥表示，香港是法治社會，司法獨立社會都珍而重之，香港律政司檢控人員都按法律辦事，不受政治或行政長官干預。

香港警方1日拘捕7名泛民派人士，包括4名現任立法會議員民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲及工黨張超雄、前議員朱凱迪、陳志全及工黨主席郭永健；2日，香港民主黨立法會議員許智峰到西區警署報到時，在進入警署後，也被香港警方拘捕，至今已有8名人士被捕。

香港特首 立法會 林鄭月娥

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