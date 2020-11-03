港台編導被捕 各界憂寒蟬效應

香港電台電視部編導蔡玉玲涉嫌不當查閱與使用車輛資料被捕，港台節目製作人員工會批評警方高調拘捕的做法，不滿警方至今仍未公開交代拘捕的原因，並認為做法已引起寒蟬效應。

據香港電台報導，蔡玉玲今日下午遭到港警逮捕，下午有警方到她家中搜查。報導稱，蔡玉玲被捕恐與她拍攝「鏗鏘集」有關，案件由香港新界北總區重案組調查。

港台節目製作人員工會表示，相關作法已引起寒蟬效應，目前仍在了解詳情。質疑今次拘捕行動與蔡玉玲參與製作「鏗鏘集：7.21誰主真相」調查報道有關。

香港記協則批評警方的行動橫蠻無理及荒誕，極度震驚及憤怒。記協表示，追查事件真相是媒體天職，過去不少涉及重大公眾利益的報導，像是政府高官僭建及選舉舞弊等事件，均透過查冊方式揭露，而查車牌亦是記者常用的調查方法。

蔡玉玲曾參與製作元朗「721」衝突事件節目，節目之後在港台時事節目鏗鏘集播出，名為「7.21誰主真相」。相關節目在製作過程中曾向官方機構查「721」元朗現場一些車輛資料，以了解車主的背景，即所謂的「起底」。

據香港法律，任何人都可以向運輸署查閱車輛資料，但填寫表格時必須選擇兩種用途的其中之一，一是採取法律用途，二是買賣交易。查閱者若不是用於這兩種用途，可能觸犯道路交通條例。