中共十四五規劃：探索兩岸融合發展新路、警惕台獨

中共十九屆五中全會審議通過的中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議，今天由新華社發布全文。在對台的部分提出，要推進兩岸關係和平發展和祖國統一，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，同時要高度警惕與堅決遏制台獨分裂活動。

新華社今發布「中共中央關於十四五規劃和二〇三五年遠景目標的建議」全文，全文共60條、兩萬多字，有關對台部分羅列在第58條，有215字。對台部分指出，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，共同弘揚中華文化。

全文接著指，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。加強兩岸基層和青少年交流。高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

在港澳方面，提出要依法治港治澳，落實北京對特別行政區的全面管制，維護國家主權、安全、發展利益與特別行政區社會大局穩定。要增強港澳民眾國家意識與愛國精神，支持港澳與大陸各地區展開交流合作，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

此外，也支持特別行政區鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，實現經濟多元可持續發展。