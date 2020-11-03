馬習會5周年 陸學者：兩岸若有政治基礎 問題都能解決

大陸將在六日舉辦「習馬會」五周年學術研討會，廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深表示，五年前的「習馬會」對當前兩岸關係有很大的啟示，台灣當局領導人的選擇空間非常有限，兩岸關係還是要繼續往前推進，交流交往非常重要。兩岸雙方只要有共同的政治基礎，沒有什麼問題是不能解決的。

大陸將在六日於北京釣魚台國賓館舉行「習馬會」五周年研討會，大陸領導人將出席會議，預計將對當前的兩岸關係做番闡述，由於美國總統大選剛結束，會中有關未來中美台的互動等方面的探討也將受到注目。

中新社報導，兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深就「習馬會」五周年受訪表示，2015年11月7日，兩岸領導人習近平和馬英九在新加坡會面，對當前兩岸關係有很大的啟示，過去國共之間也有很多恩怨情仇，兩岸雙方領導人見面有很多障礙，但是只要兩岸中國人有誠心、有耐心，有足夠的智慧，有很好的辦法可以解決問題，包括領導人稱呼的問題，最後「習近平先生」「馬英九先生」，不是非常好的一種安排嗎？

劉國深說，兩岸的領導人會在新加坡見面，其實背後雙方都做了讓步，這些讓步都不能違背兩岸同屬一個中國的政治基礎。只要做到這一點，對兩岸關係的未來，應該還是要留一些想像空間。

劉國深表示，兩岸關係的主導權其實是在中國大陸手中。大陸對兩岸關係和平發展充滿信心，不會因為暫時的挫折忘記了兩岸關係的基本面、結構面。兩岸的領土沒分裂、人民沒有分裂、主權沒有分裂，現在是尋求中國的最終完全統一的問題。

大陸希望在更多層面上實現統一，包括經濟、社會、文化、醫療標準、規範準則等，有一些要抓緊去推動，有一些現在條件不成熟，不能蠻幹。

他認為，政治必須還是要為現實服務，為人民群眾對美好生活的嚮往服務。台灣當局領導人的選擇空間非常有限。兩岸關係還是要繼續往前推進，交流交往非常重要。兩岸現在有各種各樣的分歧，其實可以從一國兩制的角度去處理，包容雙方。

劉國深表示，在中華民族偉大復興的過程當中，台灣問題一定化解於無形，也希望民進黨當局不要逾越底線，因為逾越底線的話，那誰也說不準了，可能會加速台灣問題的解決，這個過程當中可能雙方都會付出很大代價。