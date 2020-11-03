快訊

喀布爾大學大屠殺：IS瞄準教育現場的連環恐攻

七旬婦接種流感疫苗後睡夢中過世 疾管署回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬習會5周年 陸學者：兩岸若有政治基礎 問題都能解決

聯合報 / 特派記者陳言喬／即時報導
2015年11月7日，前總統馬英九（左）與大陸國家主席習近平（右）在新加坡會晤。（新華網）
2015年11月7日，前總統馬英九（左）與大陸國家主席習近平（右）在新加坡會晤。（新華網）

大陸將在六日舉辦「習馬會」五周年學術研討會，廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深表示，五年前的「習馬會」對當前兩岸關係有很大的啟示，台灣當局領導人的選擇空間非常有限，兩岸關係還是要繼續往前推進，交流交往非常重要。兩岸雙方只要有共同的政治基礎，沒有什麼問題是不能解決的。

大陸將在六日於北京釣魚台國賓館舉行「習馬會」五周年研討會，大陸領導人將出席會議，預計將對當前的兩岸關係做番闡述，由於美國總統大選剛結束，會中有關未來中美台的互動等方面的探討也將受到注目。

中新社報導，兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深就「習馬會」五周年受訪表示，2015年11月7日，兩岸領導人習近平馬英九新加坡會面，對當前兩岸關係有很大的啟示，過去國共之間也有很多恩怨情仇，兩岸雙方領導人見面有很多障礙，但是只要兩岸中國人有誠心、有耐心，有足夠的智慧，有很好的辦法可以解決問題，包括領導人稱呼的問題，最後「習近平先生」「馬英九先生」，不是非常好的一種安排嗎？

劉國深說，兩岸的領導人會在新加坡見面，其實背後雙方都做了讓步，這些讓步都不能違背兩岸同屬一個中國的政治基礎。只要做到這一點，對兩岸關係的未來，應該還是要留一些想像空間。

劉國深表示，兩岸關係的主導權其實是在中國大陸手中。大陸對兩岸關係和平發展充滿信心，不會因為暫時的挫折忘記了兩岸關係的基本面、結構面。兩岸的領土沒分裂、人民沒有分裂、主權沒有分裂，現在是尋求中國的最終完全統一的問題。

大陸希望在更多層面上實現統一，包括經濟、社會、文化、醫療標準、規範準則等，有一些要抓緊去推動，有一些現在條件不成熟，不能蠻幹。

他認為，政治必須還是要為現實服務，為人民群眾對美好生活的嚮往服務。台灣當局領導人的選擇空間非常有限。兩岸關係還是要繼續往前推進，交流交往非常重要。兩岸現在有各種各樣的分歧，其實可以從一國兩制的角度去處理，包容雙方。

劉國深表示，在中華民族偉大復興的過程當中，台灣問題一定化解於無形，也希望民進黨當局不要逾越底線，因為逾越底線的話，那誰也說不準了，可能會加速台灣問題的解決，這個過程當中可能雙方都會付出很大代價。

習近平 新加坡 馬英九

延伸閱讀

嫁妝一牛車！大陸「宝格」實品屋登今年台中豪宅王

美接連對台軍售 陸媒批：美國是真正麻煩製造者

大陸加強管理「網路小貸」花唄借唄設監管「天花板」

JL STUDIO x Taïrroir台灣首度米其林星級甜點盛宴

相關新聞

馬習會5周年 陸學者：兩岸若有政治基礎 問題都能解決

大陸將在六日舉辦「習馬會」五周年學術研討會，廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深表示，五年前的「習馬會」對當前兩岸關係有很大...

BBC：中植樹造林 碳吸收作用「被低估了」

中國最近宣布2060年達成零淨排放值的目標，而大舉植樹造林的政策很可能擔當重要的角色。BBC報導，一個國際團隊近日在《自然》（Nature）科學期刊發表報告，指中國發現有西南部及東北部兩個地區新造樹林

指望美國大選結果有利中國？胡錫進：沒出息！

美國大選將登場，川普總統與民主黨候選人白登的決戰結果將牽動中美角力，對此，中國官媒環球時報總編輯胡錫進發文稱，「全世界都...

中促美停止打壓中記者 否則將採取對等措施

針對中美媒體大戰，中國外交部發言人汪文斌昨天指出，就中國在美記者簽證即將到期一事，敦促美方立即放棄幻想，停止對中方記者的...

港名校掀退學潮 英華書院50生退學 拔萃女書院罕見招插班生

近年香港社會不穩定，加上港區國安法實施及多國公布港人移民計畫，讓港人舉家移民步伐加快，催化名校退學潮。香港傳統名校拔萃女...

泛民8人被捕 龐培歐：港府出於政治目的 濫用執法權

繼7名香港民主派人士1日先後被警方拘捕後，民主黨立法會議員許智峯也因涉及立法會內務委員會風波，2日被警方拘捕。美國國務卿...

防立法會DQ許智峯 港泛民派議員出招

續任一年的立法會5名泛民主派議員本屆面對譴責動議，當中民主黨許智峯的調查報告已完成，大會本周將處理譴責動議。而5名泛民議...

香港海關截價值3844萬美元冰毒 歷來最大宗

香港海關偵破販毒集團使用水泥掩飾隱藏冰毒（安非他命），並以迂迴路線將冰毒由墨西哥先後運往韓國、越南，再經香港轉往新加坡，...

華為55歲副總裁猝死深圳 網友懷疑海伍德事件重演

根據愛爾蘭媒體2日報導，擔任中國電信巨擘華為公司企業傳播副總裁的凱利（Joe Kelly），上周末突然在中國深圳過世，享...

華為副總裁深圳猝死 公司已證實

愛爾蘭廣播電視（RTE）報導，華為的愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁凱利（Joe Kelly）上周末在深圳猝死，享年55歲。華...

趙紫陽秘書鮑彤：中共五中全會搞一言堂 背離法治

前中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤昨天批評中共19屆五中全會搞一言堂，明確建立「核心說了算」的制度，而且還背離法治，宣示到2...

黎智英等人被控非法集結案 延至明年2月審訊

香港24名泛民主派人士包括壹傳媒集團創辦人黎智英因為參加「六四」燭光晚會而被控非法集結罪，他們今早出庭接受審訊，法官宣布...

熱門新聞

魷魚冰6天後才吃…10歲男童嚴重肚痛腹瀉 醫生：恐終身洗腎

華為副總裁深圳猝死 公司已證實

大陸四部門約談馬雲、螞蟻集團負責人

華為55歲副總裁猝死深圳 網友懷疑海伍德事件重演

馬雲遭約談！陸央行點名阿里、京東「大到不能倒」 須加強監理

「螞蟻」上市前 馬雲遭監管約談

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。