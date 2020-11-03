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華為副總裁深圳猝死 公司已證實

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
華為。圖／路透
華為。圖／路透

愛爾蘭廣播電視（RTE）報導，華為的愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁凱利（Joe Kelly）上周末在深圳猝死，享年55歲。華為透過聲明證實此事，並稱他是團隊中經驗豐富成員，在全公司都備受尊敬。

香港經濟日報引述華為聲明指出，「我們非常遺憾地確認，我們摯愛的同事和朋友喬凱利在中國深圳過世了。他是團隊中經驗豐富的成員，在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他，並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期，我們將竭盡所能幫助他們」。

據愛爾蘭媒體2日報導，凱利來自多尼戈爾郡，他跟妻子烏娜（Una）育有兩個孩子，艾丹（Aidan）和歐南（Eunan）。凱利曾任職一些全球知名通信公司，例如Xerox，Marconi和BT。2012年他加入華為，把家從倫敦搬到中國大陸。

他在最近一次採訪中說，離家那麼遠，他很懷念愛爾蘭潔淨的空氣，那裡的生活節奏、人民和多尼戈爾郡的風景。他說在他的家鄉民風淳厚，「不管你去哪裡，走了多久，都會得到熱烈的歡迎。」

他在去年接受愛爾蘭時報採訪時說，華為受到美國為首的西方國家排斥後，他幫助華為駁斥那些指控，「我的專長是危機管理，當事情發生時，要保持冷靜，而不要情緒激動。」

愛爾蘭 深圳

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