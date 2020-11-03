變遷逾60年 大陳島兩岸交流基地揭牌

大陳島海峽兩岸交流基地授牌儀式11月1日在浙江台州舉行，200多位兩岸嘉賓見證這個歷史時刻。

新華社報導，大陳島位於台州灣東南洋面，由上、下大陳和一江山等29個島嶼和83個海礁組成。1955年1月18日，解放軍華東軍區部隊發起了一江山島戰役。同年，國民黨軍隊從大陳島敗退台灣，1萬多名海島居民集體遷徙至台灣。

秋日裡的大陳島，海天遼闊、涼風習習。中共中央台辦、國台辦副主任龍明彪，大陸民政部副部長高曉兵，浙江省副省長王文序等為海峽兩岸交流基地石碑揭幕。

歷經60多年，目前在台灣的大陳籍同胞有10多萬人。「生活在島內各個大陳新村的大陳籍後裔，普遍保留著大陳島上的人文風俗和生活習慣，村民較多使用台州方言，村內建有漁師廟、天后宮等與大陳島上同樣的民間信仰場所。」大陳島台胞文史館工作人員說。

自2015年起，台州多次舉辦「兩岸大陳鄉情文化節」，參與活動的大陳籍台胞規模從150多人擴展到800多人。隨著海上直航的開通，兩岸往來交流更為頻繁密切，一撥又一撥大陳台胞跨海歸來，尋根問祖、探親旅遊。

景區陳列室裡，「根脈—兩岸婚姻家庭70年變遷紀念展」正在進行。據主辦方海峽兩岸婚姻家庭服務中心介紹，首次在海峽兩岸交流基地巡展便選址大陳島，因為這裡與台灣地緣相近、血緣相親，對推動兩岸關係和平發展具重要特殊意義。

台州市有關負責人表示，作為海峽兩岸交流基地，大陳島將為兩岸同胞共憶歷史、凝聚親情、品味文化提供更好的交流平台。