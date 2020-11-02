台灣百所大學 香港線上招生

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
台灣百所大學院校香港招生，改由線上進行。「2021台灣高等教育線上博覽會」，11月2日上午舉行線上開幕禮。（中新社資料照片）
台灣百所大學院校香港招生，改由線上進行。「2021台灣高等教育線上博覽會」，11月2日上午舉行線上開幕禮。（中新社資料照片）

香港疫情仍然吃緊，台灣百所大學院校香港招生，改由線上進行，為之舉辦的線上博覽會，將一年持續展出不落幕。

駐香港台北經濟文化辦事處說，台灣防控疫情極，2020學年度的港生已順利入境台灣就學，新生辦理入台證超過2700人，較去年大幅成長五成以上，顯示香港各界人士對台灣高教品質的信賴與肯定。新一年度赴台升學招生時程，就此陸續公布。

台灣大學院校在香港招生，主要透過台灣高等教育展啟動，這一展會活動仍由台北經濟文化辦事處、海外聯合招生委員會及香港中文中學聯會聯合主辦。因應疫情，今次舉行線上博覽會。

定名為「2021台灣高等教育線上博覽會」，11月2日上午舉行線上開幕禮，其後正式上線，持續展出到明年10月31日止。開幕儀式由在香港的台北經濟文化辦事處副組長林振宙與香港中文中學聯會主席梁冠芬，與在台灣的海外聯合招生委員會主任委員蘇玉龍連線揭幕。

今年共有一百所台灣大學院校參展，線上除有各參展大學的介紹，也設置「升學放映室」(含校園導覽影片)、「大學講座」等單元，協助同學找到心儀校系資料。今年繼續出版「2021台灣高等院校升學指南」電子書，內有98所台灣各大學介紹及相關赴台升學資訊。

香港 升學 疫情

延伸閱讀

林鄭月娥周二出訪京穗深 爭取陸給予港恢復經濟措施

香港新增確診6例 本土1例源頭未明

香港破獲歷來最大宗安非他命案 市值約10億

保護學生無死角！ 這所大學路旁電桿也增掛巡邏箱

相關新聞

央視披露3陸民間諜案：男子日領200元人民幣拍攝軍艦

繼3宗台諜案後，央視周一（2日）再披露3宗大陸民眾為境外間諜情報機關從事間諜的案件，其中包括遼寧大連一名男子受僱拍攝港口...

陸外交部：促美方停止對中國大陸記者迫害 否則必採措施

針對中美媒體大戰，11月2日，大陸外交部發言人汪文斌指出，就中國大陸在美記者簽證即將到期一事，敦促美方立即放棄幻想，停...

陸爭議三峽水庫工程悄悄通過驗收 分析：人人都是甩鍋俠

三峽工程完成整體竣工驗收消息引發關注。法廣網分析，此一涉及水庫、發電站等多項建設的水利樞紐，為何在開工26年後才宣布「工...

習近平召開深改會 要求貫徹五中全會精神

中共總書記習近平今天主持召開中央全面深化改革委員會時表示，中國將在「十四五」時期進入新發展階段，深改會要貫徹五中全會精神...

習近平：中國面臨人口結構轉變帶來的挑戰

中共中央總書記習近平2日下午在北京中南海參加大陸第七次人口普查登記。他表示，近年來，中國人口發展出現了一些顯著變化，既面...

美國設網站指責漠視人權 陸外交部反嗆：美方沒資格

美國國務院2日上午公布新設立一個網站，指責中國大陸漠視涉疆、涉藏等人權問題，對此，大陸外交部發言人汪文斌2日表示，「美國...

林鄭月娥周二出訪京穗深 爭取陸給予港恢復經濟措施

香港政府2日表示，香港特首林鄭月娥將於本周二至周六（3到7日）訪問北京、廣州和深圳，在北京期間將會與大陸相關部委舉行會議...

開工26年後…三峽大壩低調驗收 官稱運行好

儘管三峽大壩興建前後爭議不斷，外界對該工程的防洪、航運效益和移民、生態保護等問題，存在諸多看法，中國官方昨天正式認證三峽...

觸犯香港立法會特權法 最高罰款1萬港元、判囚1年

7名民主派人士昨涉違反「立法會（權力及特權）條例」（「特權法」）第17條「藐視罪」，以及第19條「干預議員、立法會人員或...

當「中國」二字在西方愈發成為貶義詞

中國似乎已經證明了自己。10月初「黃金週」的全民大出行之後，青島的群體感染一度令人擔憂，最終也很快得到控制；中國經濟第三季實現了4.9%的成長，成為首個前三季由負轉正的全球主要經濟體

讓習近平按下武統暫停鍵 才是台灣社會亟需的共識

劍拔弩張的台海情勢，無時無刻不在提醒著已隱隱感到形勢不妙的2,300萬台灣人民，他們正面對被武統的風險。

香港旺角騷亂再有兩人認罪 已近30人獲刑

4年前發生的香港旺角騷亂再有兩人在法庭認罪。目前為止，這起事件已導致近30人獲刑，另有兩人獲德國政府政治庇護

熱門新聞

兩岸情勢升溫 港媒分析台海風暴中的「習近平元素」

陸大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20導彈

麗江古城銀器店套路被戳穿 店員反罵遊客：垃圾 沒錢別來逛

天貓雙11開購 千萬人搶手機

大陸四部門約談馬雲、螞蟻集團負責人

細心照顧血癌夫6年換來出軌離婚 妻患子宮瘤超慘：他這麼狠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。