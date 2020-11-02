台灣百所大學 香港線上招生

香港疫情仍然吃緊，台灣百所大學院校香港招生，改由線上進行，為之舉辦的線上博覽會，將一年持續展出不落幕。

駐香港台北經濟文化辦事處說，台灣防控疫情極，2020學年度的港生已順利入境台灣就學，新生辦理入台證超過2700人，較去年大幅成長五成以上，顯示香港各界人士對台灣高教品質的信賴與肯定。新一年度赴台升學招生時程，就此陸續公布。

台灣大學院校在香港招生，主要透過台灣高等教育展啟動，這一展會活動仍由台北經濟文化辦事處、海外聯合招生委員會及香港中文中學聯會聯合主辦。因應疫情，今次舉行線上博覽會。

定名為「2021台灣高等教育線上博覽會」，11月2日上午舉行線上開幕禮，其後正式上線，持續展出到明年10月31日止。開幕儀式由在香港的台北經濟文化辦事處副組長林振宙與香港中文中學聯會主席梁冠芬，與在台灣的海外聯合招生委員會主任委員蘇玉龍連線揭幕。

今年共有一百所台灣大學院校參展，線上除有各參展大學的介紹，也設置「升學放映室」(含校園導覽影片)、「大學講座」等單元，協助同學找到心儀校系資料。今年繼續出版「2021台灣高等院校升學指南」電子書，內有98所台灣各大學介紹及相關赴台升學資訊。