疫情重創香港零售業 1到9月總銷貨價值大跌近3成
香港政府統計處2日發表香港零售業銷售金額，數據顯示，今年9月香港零售業總銷貨價值臨時估計為261億港元，較去年同期下跌12.9%；1到9月香港零售業總銷貨價值較去年同期下跌28.7%。
新華社報導，數據顯示，扣除期間價格變動後，今年8月和9月香港零售業總銷貨數量的臨時估計均較去年同期下跌13.4%；1到9月合計的零售業總銷貨數量臨時估計較去年同期下跌30%。
9月分，香港銷貨價值臨時估計跌幅最大的為藥物及化妝品，下跌45.5%；電器及其他未分類耐用消費品下跌38.7%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物下跌25.7%；服裝下跌20.6%。此外，超級市場貨品銷貨價值上升3.8%；其他未分類消費上升16.7%；汽車及汽車零件上升17.1%。
香港政府發言人表示，香港9月零售銷售的年跌幅仍然明顯，但考慮到當月的比較基數比8月比較基數高，零售業表現隨著香港當地第三波疫情減退實際上已經有所改善。
展望未來，香港政府發言人指出，由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然受壓，香港零售業的經營環境在短期內仍會充滿挑戰。不過，隨著香港當地疫情維持穩定，社交距離措施近期有所放寬，當地消費情緒有望進一步好轉，港府會密切留意相關動態。
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