疫情重創香港零售業 1到9月總銷貨價值大跌近3成

中國似乎已經證明了自己。10月初「黃金週」的全民大出行之後，青島的群體感染一度令人擔憂，最終也很快得到控制；中國經濟第三季實現了4.9%的成長，成為首個前三季由負轉正的全球主要經濟體

2020-11-02 15:02