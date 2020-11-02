習近平：中國面臨人口結構轉變帶來的挑戰

中共中央總書記習近平2日下午在北京中南海參加大陸第七次人口普查登記。他表示，近年來，中國人口發展出現了一些顯著變化，既面臨人口眾多的壓力，又面臨人口結構轉變帶來的挑戰。

新華社報導，二日下午4時許，習近平走進中南海懷仁堂。「負責登記的兩位普查員向習近平問好。這次普查採取電子化登記方式，習近平按照普查登記要求，逐一回答了普查員的詢問，普查員將信息輸入到平板電腦中。隨後，習近平在申報人簽名欄中鄭重簽下自己的名字」。

登記完成後，習近平向兩位普查員了解這次「全國人口普查」登記工作情況。

習近平強調，人口工作和人口普查非常重要。中國是世界上人口最多的國家，人口問題始終是一個全局性、戰略性問題。「第七次全國人口普查是新時代開展的一次重大國情國力調查，也是黨和國家工作中的一件大事」。

習近平指出，近年來，中國大陸人口發展出現顯著變化，既面臨人口眾多的壓力，又面臨人口結構轉變帶來的挑戰。要通過這次人口普查查清人口數量、結構、分布等方面情況，把握人口變化趨勢性特徵，為完善人口發展戰略和政策體系、制定經濟社會發展規劃，提供準確統計信息支持。

中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正和大陸國家副主席王岐山，也在北京中南海分別參加了人口普查登記。