美國設網站指責漠視人權 陸外交部反嗆：美方沒資格

美國國務院2日上午公布新設立一個網站，指責中國大陸漠視涉疆、涉藏等人權問題，對此，大陸外交部發言人汪文斌2日表示，「美國國內種族歧視，暴力執法、虐待囚犯等醜聞層出不窮，對他國動輒恐嚇制裁，發動戰爭。」汪文斌強調，美方沒有資格，也沒有權利以「人權教師爺」自居。

汪文斌於2日大陸外交部舉行的例行記者會上表示，看待和討論人權問題，應當對一個國家和地區的人權狀況有一個全面客觀的了解。「中國政府奉行以人民為中心的人權理念，實現了近14億人口從貧困到溫飽，再到小康的歷史性跨越；人均預期壽命從35歲提高到77歲，讓超過7億人口擺脫了貧困；建成了世界最大規模的教育體系、社保體系、醫療體系和基層民主體系，公民言論、宗教信仰自由和少數民族參與國家事務管理的權利得到依法保障」。

汪文斌稱，「美方對上述基本事實和自身存在的嚴重侵犯人權問題視而不見，卻肆意汙衊抹黑中國人權狀況，中方對此堅決反對。」