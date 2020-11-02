美大選期間 中行、交行示警：貴金屬、外匯市場風險增

中國銀行和交通銀行官網2日同步公告，美國11月3日舉行大選，國際金融市場可能出現的波動風險提示，預計北京時間3日至4日貴金屬、外匯市場波動性將急劇升高、流動性將顯著降低，市場風險可能加劇，將調降帳戶成交金額上限等措施來因應。

中行在「關於11月3-4日美國大選期間我行個人交易業務臨時調整措施的公告」稱，近期，在重要經濟數據發布和美國大選等事件前後，國際市場外匯、貴金屬等價格波動明顯加劇，流動性相應趨緊。交行也在「關於個人外匯、貴金屬等交易類業務的市場風險提示」的公告，也是如此聲明。

澎湃新聞報導，在應對舉措上，中行表示，美國大選期間，中國銀行將繼續努力為廣大客戶提供代理與報價服務，但考慮到整個國際市場可能出現的上述變化，按照國際慣例，中行將做出三個臨時調整：一、依據市場情況調整報價價差水平，屆時帳戶貴金屬、雙向帳戶貴金屬、積利金、外匯寶、雙向外匯寶、個人期權各合約報價價差有可能顯著高於正常水平。

二、若出現流動性枯竭的極端情況，可能在短時間內暫停帳戶貴金屬、雙向帳戶貴金屬、積利金、外匯寶、雙向外匯寶、個人期權部分合約的報價。

三、在美國大選期間，如流動性顯著降低，可能適當下調帳戶貴金屬、雙向帳戶貴金屬、積利金、外匯寶、雙向外匯寶單筆成交金額上限。

交行公告稱，將依據國際金融市場慣例以及交通銀行滿金寶（含美元帳戶黃金、美元帳戶白銀）、外匯寶、期權寶、記帳式交易（含貴金屬、原油）等交易規則、協議等相關規定，參照國際市場報價及市場流動性狀況，採取靈活調整相應個人交易類業務的交易點差及限制交易等相關措施。