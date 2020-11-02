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林鄭月娥周二出訪京穗深 爭取陸給予港恢復經濟措施

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特首林鄭月娥將於本周二至周六訪問北京、廣州和深圳。圖／取自新華社
香港特首林鄭月娥將於本周二至周六訪問北京、廣州和深圳。圖／取自新華社

香港政府2日表示，香港特首林鄭月娥將於本周二至周六（3到7日）訪問北京、廣州和深圳，在北京期間將會與大陸相關部委舉行會議。林鄭月娥之前表示，此次赴京目的是爭取北京支持香港恢復經濟措施。

路透報導，據香港特首辦公室公布的行程指出，林鄭月娥3日下午將經深圳前往北京，在北京期間將與大陸相關部委舉行會議；6日晚上會轉到廣州，翌日分別會在廣州和深圳與廣東省及深圳市官員會面，討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設及深港合作。

香港官員包括運輸及房屋局局長陳帆、食物及衛生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恆、政制及內地事務局局長曾國衛、財經事務及庫務局局長許正宇和行政長官辦公室主任陳國基都將會隨行。

林鄭月娥將於7日晚間返港，在她離港期間，由香港政務司司長張建宗署理特首職務。

香港特首 北京 深圳 林鄭月娥

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