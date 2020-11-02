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港議員許智峯被捕 增至8人涉立會爭議案
繼7名香港民主派人士包括民主黨尹兆堅、黃碧雲等昨日先後被警方拘捕後，民主黨立法會議員許智峯，也涉及今年5月8日立法會內務委員會風波，今日被警方拘捕。
據星島網報導，許智峯今日就去年7月6日屯門警署外集結案到西區警署報到，進入警署後，被警方以涉嫌於5月8日立法會內務委員會上觸犯《立法會(權力及特權)條例》中兩項罪名拘捕，包括妨礙立法會人員罪。
許智峯早上進入警署前表示，警員昨日早上上門時他不在家，因而估計自己也在搜捕名單上。
許智峯昨午在其臉書帳號發表聲明，指「從傳媒口中得知，我也是被捕名單之列，惟由今早至今，我尚未收到警方任何電話或訊息通知。早前我到泰國領事館示威，警方的港島聯絡專員卻懂得致電及whatspp給我，並順利聯絡上，這次我「被捕」，卻對我扣上無法聯絡上之名，實在令人百思不得其解。坦白說，我光明正大為港人工作，在這極權政權打壓下，我早已有被捕準備，無畏無懼。」
昨日被捕的7人包括民主黨尹兆堅、黃碧雲、胡志偉；工黨張超雄及工黨主席郭永健；前議員陳志全和朱凱迪。
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