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曾任職中證監 海南三亞市委書記落馬
據中共中央紀委國家監委網站1日消息，海南省委常委、三亞市委書記童道馳涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
大陸官方公開資料顯示，1967年出生的童道馳是湖南平江人，他於1991年參加工作，2004年12月才加入中國共產黨。此前，從1991年到2000年，童道馳曾任中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員，又赴加拿大卡爾頓大學修讀公共管理專業碩士研究生學位。
值得注意的是，他在1994年至1999年間在知名美國智庫蘭德公司研究生院就讀政策分析專業的博士課程，並於此期間擔任蘭德公司國際部亞太研究中心研究員。
童道馳在1999年至2000年期間擔任世界銀行總部企業發展部公司治理局公司治理專家，其後回到中國，在中國證監會工作了14年，從2000年至2014年期間，歷任中證監規劃發展委員會幹部、規劃發展委員會委員（副局級）、上市公司監管部副主任、發行監管部副主任、國際合作部副主任、國際合作部主任等職務。
童道馳在2014年加入大陸商務部，擔任商務部部長助理等職位，並於2016年從中央調往地方，在2016年至2018年間擔任湖北省副省長，之後在2018年11月調任海南省委常委、三亞市委書記至今。
童道馳最後一次公開露面是在10月29日，他當時以三亞市委統一戰線工作領導小組組長的身份主持召開市委統一戰線工作領導小組全體會議。
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