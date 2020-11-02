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因疫情被免職 前湖北書記蔣超良五中亮相
今年二月，新冠肺炎疫情爆發後，湖北省委前書記蔣超良及武漢市委前書記馬國強雙雙被免職。蔣超良是中共十九屆中央委員，馬國強是中央候補委員，曾有境外媒體猜測五中可能處理兩人，甚至逐出中央委員會。不過，央視新聞聯播畫面顯示，蔣超良以中央委員的身分參加五中全會，這也是他近九個月來首次公開露臉。
星島日報報導，央視新聞聯播畫面所見，蔣超良與中共陸軍司令員韓衛國、農業部長韓長賦坐在一起，參加五中全會。今年二月，蔣超良被免去湖北省委書記，由前上海市長應勇接替，他沒有參加交接儀式。
大陸國家主席習近平二月二十三日的內部講話透露：「針對湖北和武漢前期防控工作存在的嚴重問題，黨中央及時提出整改要求，並對湖北省委和武漢市委領導班子作出調整充實。」
六十三歲的蔣超良長期在金融系統任職，曾任大陸交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長，後來擔任吉林省長，二○一六年主政湖北。目前暫時仍沒有其復出的消息。二○○三年SARS爆發，前北京市長孟學農免職，大約半年後擔任國務院南水北調工程建設委員會辦公室副主任。
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