中共五中聚焦國防安全 全面加強「練兵備戰」

中共十九屆五中全會公報以大篇幅談及安全與國防，提出全面加強「練兵備戰」，但判斷「和平與發展」仍是時代主題，「我國發展仍然處於重要戰略機遇期」，大陸要保持「戰略定力」，「辦好自己的事」。北京國際關係學者時殷弘分析，台海形勢雖然緊張，北京並無意惹戰事，希望避免與美國發生直接衝突。

據星島日報報導，五中全會上周在北京閉幕。公報明確提出要全面加強「練兵備戰」，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，「確保二〇二七年實現建軍百年奮鬥目標」。

中美關係惡化的背景下，五中全會分析中國發展環境面臨的深刻複雜變化，指出「當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期」，「國際力量對比深刻調整」，又判斷「和平與發展」仍是時代主題，在不確定性明顯增加的複雜國際環境下，中國將「保持戰略定力，辦好自己的事」。

中國人民大學國際關係教授時殷弘分析，這說明中國希望避免與美國發生直接衝突，當然美國也希望避免，「只是按照雙方現在這樣，站在彼此對立的立場和道德高地出發，譴責對方，如果不做重要的妥當的調整，中美之間的關係就會愈來愈危險，雙方必須找到正確的方式，才能切實減少軍事衝突的風險。」

報導指，針對民進黨搞「漸進式台獨」、台美關係升級，中共解放軍頻頻在台海展開軍演，戰機穿越「海峽中線」。大陸國家主席習近平最近在潮汕視察了和台灣隔海相望的海軍陸戰隊揭陽基地，要求海軍陸戰隊把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。

時殷弘指出，台海局勢雖然依舊緊張，但北京無意惹戰事，要在保護國家至關重要的核心利益和尊嚴的基礎上，至少避免跟美國發生大規模軍事衝突的可能性。

中美軍方最近仍保持頻繁溝通，兩軍已舉行危機溝通會議，並且同意定期交流。時殷弘指出，美國近一個月來沒有採取越過「海峽中線」的行動，沒有在東海、黃海、南海和渤海四大海域舉行「四海聯動」演習，也沒有頻繁在台海附近出動軍艦，對大陸施加軍事壓力；台北方面近期在軍事上亦較為低調。

時殷弘認為，台北其實心知肚明，「如果台海發生衝突，美國不會幫忙。」