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涉立法會內爭議 港多名民主派人士被捕

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
當日香港立法會會議室內場面混亂。（香港電台）
當日香港立法會會議室內場面混亂。（香港電台）

香港多名立法會議員及前議員，今晨分別被警方上門拘捕，被指涉及今年5月8日立法會內會，前主席李慧琼主持會議時出現混亂的事件。

據官方香港電台報導，警方表示，5月8日下午接獲立法會秘書處報案，指有人在立法會大樓一號會議室，會議進行期間，作出擾亂秩序行為，案件交由港島總區公眾活動調查組跟進。

警方指，港島總區刑事部採取行動，拘捕6男1女，年齡介乎33歲至63歲，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。

報導指出，被捕人士包括民主黨3名議員胡志偉、尹兆堅及黃碧雲；工黨議員張超雄亦被捕。立法會前議員陳志全及朱凱廸的社交平台，亦分別表示兩人今早約7時被警方拘捕。

另外，工黨主席郭永健亦收到警方來電，要求他到警署作拘捕，指他涉嫌於同日藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務。

上年度立法會內會多次開會未能選出新一年度主席，議會多項工作未能進行。最終民建聯李慧琼以前主席身分，於5月8日在保安護送下，提早進入會議廳坐上主席台，直至下午主持會議。民主派議員反對，指她無權主持會議，與其他建制派議員發生推撞，場面混亂，多名議員被逐出會議室。

立法會 香港 朱凱

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