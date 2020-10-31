快訊

中職／潘武雄代打三分砲轟炸 獅隊4:2擊敗兄弟搶首勝

最帥龐德逝世 史恩康納萊享耆壽90歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進口冷凍豬肉包裝驗出新冠病毒陽性 已流入山東省市面

中央社 / 台北31日電
中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。示意圖，非當事新聞照。圖／ingimage
中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。示意圖，非當事新聞照。圖／ingimage

中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。

綜合澎湃新聞、齊魯網等陸媒報導，山東威海文登區委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組今天發布通報，流入當地的這批冷凍豬肉，是從巴西經山東省煙台市進口的去骨頸部肉（俗稱梅花肉）。

通報要求，9月22日至10月22日到「集傑尚品自助烤肉」用餐，或10月8日至10月14日到「河南水產品市場」二期東側「放心肉食」，購買過上述肉類的民眾及家人，主動向所屬社區（村居）和機構登記報備，同時做好自我健康觀察。

通報還規定，個人申報和單位摸排工作務必於今晚10時前完成，並將對因瞞報、謊報造成嚴重後果的單位和個人，依法依規追究責任。

山東省安丘市政府官方微博上午則通報，共有15件包裝檢出病毒陽性反應的肉品流入當地鑫牛市場「盛鑫肉品批零中心」，目前已相關接觸人員全部實行隔離觀察，並對相關場所進行消毒殺菌。

通報也持續呼籲10月4日到6日間有到這處零售中心的民眾主動通報，並參與核酸檢測。

通報表示，當地已對於已經掌握的相關豬肉經營戶、外包裝廢品收購人員、物流運輸人員及其家人和市場全體人員、外部環境樣本全部進行了核酸與血清樣本雙檢測，結果均為陰性。

山東省青島市10月中旬也傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情，當局雖在5天內完成全市檢測，但當地一名女護士，29日被發現在隔離醫院內遭到感染，目前已排查到71名密切接觸者隔離觀察。

針對青島疫情源頭，中國官方曾在17日晚間公布，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上驗出活病毒，是國際上首次在冷凍食品供應鏈外包裝上分離到2019冠狀病毒。

肉品

延伸閱讀

桌球／終於能練球 鄭怡靜出征世界盃很興奮

山東安丘核酸檢測陽性豬肉外流 官方稱無人感染

全民普篩才兩周 山東青島再爆醫院護士感染

山東台企養豬 生技軟實力助攻

相關新聞

進口冷凍豬肉包裝驗出新冠病毒陽性 已流入山東省市面

中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、...

台灣錯置台商檢體 國台辦：不是第一次了！

針對台灣防疫指揮中心錯置檢體，誤認江蘇返台台商感染新冠病毒一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日上午表示，台灣有關方面在病例...

黃奇帆：雙循環戰略體現大陸的反制能力

重慶市前市長黃奇帆今日表示，美方有聲音要中美經濟脫鉤，這不可能實施到位，並稱面對美方的脫鉤，大陸提出的內循環、雙循環在內...

大陸人口普查登記明日啟動 對象包括台灣居民

中國大陸第七次全國人口普查登記，11月1日起正式進入普查登記階段，在大陸境內居住的台灣民眾也屬普查對象，需要進行普查登記...

美國禁止「香港製造」 港府把美國告上WTO了

針對美國於今年8月11日宣布，自11月10日起，所有香港製造的商品出口至美國時，原產地標示都必須從「香港」改成「中國」。...

巧門在這裡！許勝雄代理海基會董座可迴避申報財產

海基會代理董事長許勝雄代理三個月的時間即將屆滿，對於延長代理是否需要申報財產的問題，熟悉海陸兩會運作的人士分析，以擴張解...

接班王滬寧 江金權升任中共中央政策研究室主任

中共中央昨舉行十九屆五中全會精神記者會，江金權以中共中央政策研究室主任身分亮相，此證實江金權已由中央政策研究室分管日常工...

海基會新董座難產 許勝雄將延長代理

海基會昨（30）日通過下屆董監事名單，但新董座至今難產；據規畫，金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。至於代理公職超過三個月...

兩岸未來3年 學者：應避誤判走火

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨表示，未來三年內兩岸幾乎難以建立新的共識與恢復官方對話談判，當前兩岸應避免誤判、防範...

【連胡會15年／上】規格直追尼克森訪中 幕後折衝解密

今年是「連胡會談」15周年，15年前國共互動曾創歷史高潮，對照如今，國民黨主席江啟臣就任時，中共未如往例發賀電，國共交流更因海峽論壇的「求和」爭議破局，國共關係冷淡如冰，看在當年穿針引線推動「連胡會談」的國民黨前副秘書長張榮恭眼中分外感慨。

美逮捕陸「獵狐者」 北京：被捕者非中方執法人員

美國28日宣布，對8名在美國參與陸方「獵狐行動」的人提出起訴，其中5人被捕。大陸外交部發言人汪文斌今日表示，美方最近逮捕...

五中全會鞏固「習核心」 外媒觀察：接班人…連影子都沒有

歷史上的中共五中全會過去多會宣布接班人或做出重大人事調整布局，外界據此預測中共總書記習近平可能會「交棒」，但剛結束的中共...

熱門新聞

陸富二代王思聰竟淪在路邊攤炒飯？驚人原因曝光

人妻上交友軟體偷約遇「醜男」扒衣 打電話給老公求救

中國成功提取古人DNA 證實青藏高原距今10萬年前有人類生活

大陸人口普查登記明日啟動 對象包括台灣居民

陶冬看十四五 聚焦三個不提

美國禁止「香港製造」 港府把美國告上WTO了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。