進口冷凍豬肉包裝驗出新冠病毒陽性 已流入山東省市面

中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。

綜合澎湃新聞、齊魯網等陸媒報導，山東威海文登區委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組今天發布通報，流入當地的這批冷凍豬肉，是從巴西經山東省煙台市進口的去骨頸部肉（俗稱梅花肉）。

通報要求，9月22日至10月22日到「集傑尚品自助烤肉」用餐，或10月8日至10月14日到「河南水產品市場」二期東側「放心肉食」，購買過上述肉類的民眾及家人，主動向所屬社區（村居）和機構登記報備，同時做好自我健康觀察。

通報還規定，個人申報和單位摸排工作務必於今晚10時前完成，並將對因瞞報、謊報造成嚴重後果的單位和個人，依法依規追究責任。

山東省安丘市政府官方微博上午則通報，共有15件包裝檢出病毒陽性反應的肉品流入當地鑫牛市場「盛鑫肉品批零中心」，目前已相關接觸人員全部實行隔離觀察，並對相關場所進行消毒殺菌。

通報也持續呼籲10月4日到6日間有到這處零售中心的民眾主動通報，並參與核酸檢測。

通報表示，當地已對於已經掌握的相關豬肉經營戶、外包裝廢品收購人員、物流運輸人員及其家人和市場全體人員、外部環境樣本全部進行了核酸與血清樣本雙檢測，結果均為陰性。

山東省青島市10月中旬也傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情，當局雖在5天內完成全市檢測，但當地一名女護士，29日被發現在隔離醫院內遭到感染，目前已排查到71名密切接觸者隔離觀察。

針對青島疫情源頭，中國官方曾在17日晚間公布，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上驗出活病毒，是國際上首次在冷凍食品供應鏈外包裝上分離到2019冠狀病毒。