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美國禁止「香港製造」 港府把美國告上WTO了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國要求自11月10日起，所有香港輸美產品都不得標示為「香港製造」。為此，香港首度啟動WTO機制　正式要求WTO處理香港對美國的投訴。香港中通社
美國要求自11月10日起，所有香港輸美產品都不得標示為「香港製造」。為此，香港首度啟動WTO機制　正式要求WTO處理香港對美國的投訴。香港中通社

針對美國於今年8月11日宣布，自11月10日起，所有香港製造的商品出口至美國時，原產地標示都必須從「香港」改成「中國」。對此，香港商務及經濟發展局長邱騰華表示，港府30日已根據世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，正式啟動程序，要求WTO處理香港對美國的投訴。

根據香港商務及經濟發展局官網訊息，邱騰華30日表示，香港駐WTO常設代表當天已向美國駐WTO常設代表發出通知，正式根據WTO機制要求與美方就新規定進行磋商。他也已去函美國貿易代表，通知美方香港已按WTO機制正式向美方採取行動。

邱騰華說，港府9月16日曾就此向美國政府提出交涉，要求美方立即撤回這項違反WTO產地規則的新規定。但截至目前為止，美方並未作出任何實質或令人滿意的回覆，也未撤回有關規定。

他指出，美方的新規定將於11月10日正式生效。雖然香港出口至美國的貨品僅佔香港總出口量的不到0.1%，但這項規定仍會對港商有所影響，對美方進口香港貨品也會構成不便，將損害雙方共同利益。

邱騰華說，如果美方一意孤行，在雙邊層面未能達致滿意結果，港府會根據WTO爭端解決機制，向美方採取行動，以維護香港在WTO規則下的利益。

邱騰華表示，根據WTO機制，美方必須在香港提出磋商通知後的10天內（11月9日前）作出回應，並在30日內（11月30日前）與香港進行磋商。如雙方未能在60天內（2021年1月4日前）透過磋商解決爭端，香港有權也會要求在WTO爭端解決機構下設立專家組，審議爭端。

新華社指出，香港在「一國兩制」下享有單獨關稅區地位，同時是WTO成員，在現行國際貿易規則下，產自香港並出口到美國的商品，其原產地應標註為「香港」。

邱騰華指出，香港是美國最大貿易順差來源。但過去兩年，受中美或港美貿易爭端影響，雙邊貿易已有所下降，美國在香港賺取的貿易順差更是近10年來首次下跌超過10%。因此他呼籲美國，尊重香港與美國都是WTO成員，並遵守WTO規則。

香港 WTO

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