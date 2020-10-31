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巧門在這裡！許勝雄代理海基會董座可迴避申報財產

聯合報 / 記者李仲維
海基會代理董事長許勝雄（右）代理三個月的時間即將屆滿。圖：海基會提供
海基會代理董事長許勝雄（右）代理三個月的時間即將屆滿。圖：海基會提供

海基會代理董事長許勝雄代理三個月的時間即將屆滿，對於延長代理是否需要申報財產的問題，熟悉海陸兩會運作的人士分析，以擴張解釋法令的方式，應可為許勝雄解套，無需申報財產。

行政院於8月6日核定由金仁寶集團董事長許勝雄代理海基會董座，代理時間至11月3日，為期三個月。由於總統府仍未敲定新任董座人選，因此11月3日之後，規劃由許勝雄延長代理。

許勝雄目前是海基會副董事長，但他並非官派董事，而是以企業捐助的方式取得董事席位，在故海基會董事長江丙坤任內獲提拔為副董事長。

在法規方面，依財產申報法第二條第二項規定，「前項各款公職人員，其職務係代理者，亦應申報財產。但代理未滿三個月者，毋庸申報。」

這位人士指出，許勝雄若延長代理且欲規避申報財產，可採擴張解釋法令的途徑。依照財團法人海峽交流基金會捐助暨組織章程第八條第二項規定，董事長、副董事長、董事在任期內，遇有辭職或其他原因出缺時，得由本屆董事會補選之。

惟在董事會補選前，為顧及會務運作，得推派董事一人代理職務，代理職務者非政府捐助代表，而係原民間捐助人代表出任時，由於性質上不具財產申報法上的「公職身分」，不問代理期間多長，均毋庸申報。

簡單來說，蔡政府可以用許勝雄不是「代表政府的代理董事長」，來為他申報財產一事解套。

這位人士指出，在作業上，可由海基會主動行文陸委會，文內載明前項意旨，表示代理董事長許勝雄並非政府捐助代表，不具財產申報法公職人員身分，代理職務期間，可免予申報財產，陸委會函轉法務部核處後函覆同意，即可免予申報。

據了解，法務部近日可望以函文的方式做出解釋，並由行政院核定延長任期案，11月3日之後，許勝雄可望繼續代理海基會董座。

海基會 財產申報 行政院

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