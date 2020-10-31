海基會新董座難產 許勝雄將延長代理

海基會昨（30）日通過下屆董監事名單，但新董座至今難產；據規畫，金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。至於代理公職超過三個月依法需申報財產，據了解，法務部及陸委會已研議解套方案，傾向由法務部做出解釋，讓許勝雄免於財產申報。

海基會下屆董監事任期從12月1日開始，本屆海基會董事有50人，新一屆49人，包括現任董事尹衍樑、張安平、熊明河、洪孟啟等人都不續任。

中信金控副董事長童兆勤的董事席位，由中國信託商銀董事長利明献接手。

潤泰集團、台泥等都是海基會原始捐助人，在尹衍樑退出後，潤泰集團並未提出遞補的人選，因此潤泰在海基會已經沒有董事席位。台泥方面，仍有國際中橡投資控股董事長辜公怡具有辜家的背景。

此外，故宮博物院副院長黃永泰名列新任董事，這也是海基會首次出現有故宮背景的董事。退輔會、客委會也首次獲得官派董事席位，由退輔會副主委李文忠、客委會副主委鍾孔炤出任。

許勝雄代理海基會董座期限至11月3日，由於總統府仍未敲定新人選，11月3日後仍規畫由許勝雄延長代理。許勝雄昨說，政府要他暫兼的時間內，他會把自己的工作做好。

許勝雄也說，無論大環境如何，兩岸數十年發展交流，已累積相當雄厚成果，對雙方具有重大意義，應該共同維繫兩岸和平與區域穩定發展。