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美逮捕陸「獵狐者」 北京：被捕者非中方執法人員

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。中新社
大陸外交部發言人汪文斌。中新社

美國28日宣布，對8名在美國參與陸方「獵狐行動」的人提出起訴，其中5人被捕。大陸外交部發言人汪文斌今日表示，美方最近逮捕的相關人員不是陸方的執法人員，其相關的指控純屬造謠汙蔑。

在大陸外交部30日例行記者會上，汪文斌指出，合作打擊包括腐敗在內的跨國犯罪，拒絕為犯罪嫌疑人和非法資金提供避罪天堂是國際社會的共識，開展國際追逃追贓是維護和促進法治的正義事業。

他強調，大陸已先後與120多個國家和地區合作，追回外逃嫌犯。合作中都嚴格遵守國際法和國際司法執法的慣例，充分尊重他國司法主權，開展合作，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，得到了廣泛的支持和充分肯定。

汪文斌稱，美國是中國大陸外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家，但近年來美國一直消極對待陸方提出的追逃等合作要求，美國個別執法部門還明目張膽地為大陸外逃嫌犯撐腰打氣，提供庇護，並多次阻撓外逃人員自願回國投案。

汪文斌批評，美方的所作所為完全站在了正義和法治的對立面，違背了「聯合國反腐敗公約」、「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」精神，也為背離美方在國際場合所做的公開承諾。

汪文斌說，陸方要求美方停止無端指責抹黑中方的追逃追贓努力，切實履行國際義務和承諾，不要再貪圖嫌犯的黑錢，不要成為嫌犯和非法資產的避罪天堂。

汪文斌 外交部 司法

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