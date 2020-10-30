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五中全會涉港部分僅一句話 專家：非邊緣化香港

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳。圖／取自環球網
大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳。圖／取自環球網

第十九屆五中全會昨29日結束，涉及香港的部分僅有「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」，這與五年前的第十八屆五中全會相較，篇幅大為減少。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，北京將繼續執行四中全會的對港政策，所以未特別增加對港內容。香港已逐步恢復穩定和秩序，因此北京的對港政策重點，在推動香港融入大陸國家發展大局。

據港媒《香港01》報導，五年前的十八屆五中全會涉及港澳的篇幅較這次為多，而這次的篇幅縮小，被問及這是否代表香港被邊緣化？劉兆佳指出，北京會繼續執行四中全會的對港政策，沒有需要特別提到新的內容。

他認為，港版國安法已在「止暴制亂」上發揮積極作用，香港已逐步恢復穩定和秩序，北京對港政策重點會在推動香港融入國家發展大局，協助香港經濟發展和民生改善，並推進國民教育與歷史教育，強化香港人特別是年輕人對大陸的國家向心力。

大陸全國人大常委譚耀宗認為，內容縮減不代表香港會被邊緣化，香港長期繁榮穩定是重要目的及「大家的希望」，且北京對港的期望也在深圳講話時發表，無需再次提出。

香港 北京 港版國安法

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