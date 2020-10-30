大陸十四五規劃 將提升香港競爭優勢

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀30日表示，在「十四五規劃」時期，北京將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢，只要全面貫徹「一國兩制」方針，加強港澳與大陸的交流合作，支持港澳更好融入大陸的國家發展大局，港澳一定能保持長期繁榮穩定。

據香港電台報導，韓文秀今日出席由國新辦舉行的講解十九屆五中全會的記者會。對於「十四五規劃」會對香港帶來哪些機遇？韓文秀指出，香港是世界上最自由的經濟體，香港經濟發展有良好基礎、特獨優勢、也有大量專業人才，與世界經濟廣泛連繫。

韓文秀表示，北京將支持香港建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在大陸發展的政策，支持港澳與世界各國各地區開展交流合作。

韓文秀指出，展望「十四五規畫」時期的發展，有信心、有底氣，中國特色社會主義有獨特優勢，有廣濶的市場空間，一定能抓著新機遇，應對新挑戰，在危機中遇先機，在變局中開新局。