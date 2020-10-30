台學者：習近平承鄧與毛的遺產 權位仍穩固

中共十九屆五中全會於昨日落幕，在政大國關中心30日舉行的研討會上，中國文化大學社會科學院院長趙建民表示，中共中央總書記習近平的權位不穩固是判斷失真，並認為他兩年後仍能連任。

由政大國際關係研究中心舉辦的「中共十九屆五中全會與新經濟政策研討會」30日上午在台北舉行。趙建民表示，習近平在2018年修憲前，在大陸有很多支持者，原因在於他使用的兩個戰略是成功的，即結合中共前領導人鄧小平與毛澤東的遺產。一方面把己身塑造為「偉大的改革者」，鄧小平力行改革，而習近平的改革幅度超越鄧小平，如十八屆三中全會全面升化改革，震撼力超越鄧。

趙建民說，在毛澤東部分，認為許多人都搞錯，習並非接續毛澤東的階級鬥爭，毛澤東對於習的啟示在於不斷提出遠景規劃，如今十九屆五中全會提出了「2035遠景規劃」。而毛的一切動作也是遠景規劃，如1958年的大躍進與文革，習與毛的不同在於，習的遠景是國際的，如一帶一路、亞投行，而毛是國內的。

趙建民稱，習讓中國大陸的民眾認為他是「國內偉大改革者，國際空前的戰略家」。然而，到了習最顛峰時，2018年習修憲，廢除任期制。但很多問題相繼出現，如2018年中美問題、2019年香港問題、2020年新冠疫情，使其改革形象黯淡，獨裁形象突出，改革進入深水區，社會問題嚴重。

趙建民分析，台灣內部許多人認為，大陸是「內外交逼」，但須仔細分析這對習是好還是不好？他舉例，新冠肺炎疫情處理好的國家，領導人的聲望沒有不好的，新冠疫情處理不好的，領導人聲望沒有高的。

此外，對外有危機，領導人聲望基本也是高的。趙建民說，在中美對抗升高之際，儘管大陸內部有反習者，但反對者此時也不敢反對，大陸內外形式交逼，很多反對者反而不好有動作，並認為習近平是可以連任的。

趙建民表示，1997年十五大時，江澤民提出兩個一百年，第二個「一百年」到2049要基本完成社會主義現代化，要創造富強民主文明的社會主義國家；但習近平在十九大分成兩步走，要在2035年基本完成社會主義現代化，代表完成中國偉大復興提前15年。

趙建民指出，我方對國家安全出現很大的偏差，不願意面對現實，就會出現判斷上的落差。